Werning: “en octubre los formoseños con nuestro voto ratificaremos el apoyo al modelo Formoseño”

El Intendente de Laguna Yema, Nilton Werning, indicó que, recientemente, junto al Vicegobernador Dr. Eber Solís, sus equipos de trabajo y legisladores provinciales que integraron la comitiva, compartieron un enriquecedor encuentro de formación política y capacitación con la militancia, dirigentes y vecinos de Laguna Yema y zonas aledañas, sobre el procedimiento de votación con la boleta única de papel.

Werning, uno de los oradores en el encuentro, visibilizó sus coincidencias con los presentes, al sostener que, “aunque se modifique la forma de votar este 26 de octubre, la respuesta de la ciudadanía será la misma, porque ratificarán su apoyo al Gobernador de la Provincia, Dr. Gildo Insfrán, votando a los candidatos a diputados nacionales del modelo formoseño, Graciela De La Rosa y Fabian Cáceres, para que en el Congreso de la Nación se respeten y defiendan los derechos de los formoseños”.

“La charla se vivió como un espacio de unidad, compromiso y reflexión, sobre el presente y el futuro de la Argentina”, relató Werning.

La jornada, incluyó un breve acto en la EPES 25, donde se hizo entrega simbólica de anteojos a jóvenes de su localidad, que incluyó, asimismo, a más de 50 vecinos. Para Werning, “este accionar es una muestra más, de las acciones y gestiones que se dan gracias a tener un Estado Presente”.







