Orrabalis: “Las decisiones del Modelo Formoseño siempre son en beneficio del pueblo”

El doctor Camilo Orrabalis, candidato suplente a diputado nacional por el Frente de la Victoria (FdV)-Formosa, dijo que “es un honor para mí formar parte” del grupo de los aspirantes del Modelo Formoseño a una banca en el Congreso Nacional en las próximas elecciones legislativas, ya que las decisiones que se adoptan desde el proyecto político que conduce el gobernador Gildo Insfrán “son siempre en beneficio del pueblo”.

En diálogo con AGENFOR, el actual secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia subrayó que “es un honor para mí formar parte” del grupo de los candidatos del FdV porque “sabemos que las decisiones que toma nuestro Modelo Formoseño siempre son en beneficio del pueblo”.

Y marcó la importancia de ello “hoy más que nunca”, ya que a nivel nacional “vemos que la Patria está en riesgo, nuestros recursos naturales, nuestra soberanía realmente están siendo entregados a las grandes corporaciones”, de manera que “los cargos de diputados nacionales realmente son muy importantes” para defender todo lo realizado en cuanto a políticas públicas, así como también en proponer nuevas normativas que sigan consolidando el crecimiento y el desarrollo de la provincia.

“Nosotros vamos a trabajar para que los ciudadanos formoseños y formoseñas confíen en nosotros y nos puedan respaldar con los votos para tener esos dos lugares” en la Cámara Baja de la Nación, robusteció.

Además, hizo notar que las charlas y los encuentros con los vecinos y vecinas no son cuestiones de “campaña electoral”, sino algo habitual para los dirigentes justicialistas. “Tenemos un modelo político que conduce el doctor Insfrán, que es totalmente transversal y llano –valoró-. Trabajamos los 365 días del año en distintas agrupaciones, en los barrios, en las funciones que nos tocan cumplir en todo el territorio, y eso es una de las ventajas que tiene nuestro proyecto político, el cual realmente es muy cercano a la gente porque nuestro conductor también lo es”.

“El gobernador Insfrán tiene una cercanía con su pueblo, tiene gestión y, por sobre todas las cosas, en la toma de decisiones, siempre busca y trabaja para beneficio de nuestra sociedad. Entonces, quienes militamos aprendemos del ejemplo de este gran conductor que tiene la provincia de Formosa”, finalizó.



