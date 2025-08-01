Jofré acordó acciones de trabajo con la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático





El intendente Ing. Jorge Jofré se reunió con el director ejecutivo de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), Ricardo Bertolino, para acordar lineamientos de trabajo luego de haber firmado recientemente un convenio de cooperación que tiene como fin garantizar un futuro más sostenible en la ciudad.

Tras el encuentro con el responsable de esta importante organización, el jefe comunal destacó haber dado un “paso histórico”: “Firmamos el convenio de trabajo y cooperación con la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), convirtiendo a Formosa en la primera ciudad de la provincia en formar parte de esta gran organización.

“En el encuentro con el presidente de la RAMCC, dialogamos sobre las acciones conjuntas que llevaremos adelante y las oportunidades que se abren para la ciudad a partir de esta integración”, agregó.

Jofré remarcó que “este compromiso nos impulsa a seguir trabajando con responsabilidad, innovación y conciencia ambiental, para garantizar un futuro más sostenible para todas y todos los formoseños”.

También formó parte de esta reunión la responsable del Área Técnica Ambiental de la comuna, Clara Mancebo, quien resaltó que “esta organización, que ya tiene casi 300 municipios activos en todo el país, impulsa el desarrollo de planes estratégicos frente al cambio climático en Argentina y en otros países de Latinoamérica”.

Además, la funcionaria manifestó que “esta adhesión a la red nos brinda la posibilidad de entablar relaciones a nivel internacional con la Unión Europea, con el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, entre otros prestigiosos organismos de todo el mundo”.



