Orrabalis: “Nuestros jóvenes tienen un presente y futuro en ciencia y tecnología”

Luego de recorrer los stands de la Feria de Educación, Artes, Ciencia y Tecnología, edición 2025 que inició este martes, el secretario de Ciencia y Tecnología Camilo Orrabalis recordó que Formosa tiene las condiciones necesarias para brindar un presente y futuro basado en la ciencia y tecnología a los jóvenes.

En contacto con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) trajo a colación la creación de la Secretaría en el año 2021, el Polo Científico y Tecnológico en 2018, y a partir de allí la instalación del Instituto Politécnico Formosa, que ofrece carreras técnicas científicas.

“Son espacios donde nuestros jóvenes tienen la posibilidad de formarse en el campo técnico-científico y también proyectar su futuro hacia un camino de desarrollo, hacia una posibilidad de ser un tecnólogo, un científico, y eso realmente es un orgullo” precisó.

Expresó que también está funcionando a pleno la Universidad Provincial de Laguna Blanca, que ofrece carreras de grado, facilitando a los jóvenes cursar sus estudios en la provincia, sin abandonar Formosa, con el desarraigo que eso significa.

En el plano barrial, trajo a la memoria la existencia de los Clubes Digitales, creados a través del programa “Despertar vocaciones científicas a temprana edad”, que acercan propuestas de robótica y robótica a niños de corta edad.

“Valoremos la importancia de hacer ciencia y tecnología porque le da soberanía a una provincia, a un país, rescatar siempre el valor del conocimiento como una herramienta de transformación social” enfatizó Orrabalis.

Para el funcionario esto es “importante porque nadie se realiza en una comunidad solo” y enfatizó en que Formosa cuenta con un Estado presente que ofrece una serie de oportunidades y herramientas de formación.

Entre ellas, mencionó la beca Soberanía Tecnológica que reciben los jóvenes oriundos del interior provincial, que cursan sus estudios en el Instituto Politécnico, con la cual pueden afrontar gastos de hospedaje y comida mientras viven en Formosa Capital.



