El Centro de Atención al Vecino, una línea directa entre municipio y comunidad

Desde el Centro de Atención al Vecino de la municipalidad capitalina, recordaron a la comunidad que permanece siempre al servicio de vecinos y vecinas de la ciudad, a través de su línea directa y gratuita, por la que se reciben reclamos y sugerencias para luego brindar una respuesta efectiva.

Heriberto Cáceres, coordinador del área, recordó “aquí priorizamos los reclamos de los vecinos que van dirigidos a las diferentes áreas del municipio, la mayoría destinados a las dependencias de la Secretaría de Servicios Públicos, precisamente a las direcciones de Espacios Verdes y Gestión ambiental, y otro relativos a baldíos abandonados y al desecho de los residuos”, detalló.

El proceso funciona de la siguiente manera – precisó –: primero recepcionamos el llamado, seguidamente se genera un ticket con el comprobante del reclamo como constancia, se crea un número de reclamo y nosotros luego nos remitimos a las áreas correspondientes para poder responder al pedido inicial”, indicó el funcionario. “Cabe aclarar que cada área tiene diferentes plazos de cumplimiento, y, finalmente, devolvemos el llamado al vecino para comprobar si el reclamo fue solucionado o no”.

Por último, Cáceres recordó que “el número de atención es 0800 9999 147, y el servicio permanece activo de lunes a viernes de 8 a 12 y de 17 a 20, alentando a vecinos y vecinas que se comuniquen, ya que estamos para escuchar y resolver cualquier inquietud que tengan, o bien dar información respecto al turismo y otras actividades, puesto que esta es una vía directa entre la gente y el municipio”, finalizó.



