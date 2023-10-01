Inició el Ciclo de Charlas de Sensibilización Turística para Personal Policial

Con la participación de más de 40 efectivos, este miércoles 6, el Ministerio de Turismo de Formosa dio inicio al Ciclo de Charlas de Sensibilización Turística, una iniciativa que busca fortalecer la atención al visitante y promover una cultura turística inclusiva y colaborativa.

Los encuentros están destinados a personal policial de distintas dependencias, como la Unidad Especial de Policía Ecológica (UEPE), la Dirección de Tránsito y la Policía Vial, entre otras. Se llevarán a cabo en una modalidad de formación continua.

Cabe mencionar que el programa contempla talleres de sensibilización turística orientados a la recepción y el trato hacia turistas, así como también un taller de idioma, enfocado en brindar herramientas básicas de comunicación para una mejor interacción con visitantes nacionales e internacionales.

Finalmente, desde el Ministerio de Turismo destacaron la importancia de esta articulación interinstitucional “para consolidar a Formosa como un destino turístico seguro, hospitalario y preparado para recibir a quienes eligen conocer sus bellezas naturales, culturales y patrimoniales”.



