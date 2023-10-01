CEMENURNK fue sede de la 1° Jornada Regional de actualización de PET-CT en Cardiología Clínica

Este miércoles 6, el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Dr. Néstor C. Kirchner” (CEMENURNK), ubicado en la calle Corrientes 1849 de la ciudad de Formosa, fue sede de la 1° Jornada Regional de actualización de PET-CT en Cardiología Clínica.

El encuentro ocurrió a partir de las 20 horas, dictado por profesionales de Buenos Aires, con modalidad de discusión y disertación de casos clínicos referentes a Viabilidad Miocárdica, Endocarditis Infecciosa y Sarcoidosis, orientado a médicos de distintas especialidades. Además, contó con la transmisión en vivo por redes sociales de la institución anfitriona.

Como responsable del Servicio PET-CT del CEMENURNK, el doctor Luis Quintana, quien también disertó durante el evento, brindó declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Resaltó, en ese sentido, el desarrollo y la importancia de esta jornada, al marcar que “viene a modernizar aún más a la medicina de Formosa”, al mismo tiempo que recordó que el Centro había celebrado el pasado 28 de julio su tercer aniversario de creación.

El PET-CT, vale recordar, es un estudio de imagenología que combina dos técnicas: la tomografía por emisión de positrones (PET) y la tomografía computarizada (CT), y permite obtener imágenes detalladas de la estructura y función de los órganos, lo que facilita el diagnóstico de diversas enfermedades, incluyendo el cáncer.

Este Servicio que se encuentra dentro del CEMENURNK, único en la región y que se ofrece a todo el NEA ya lleva realizado más de 600 estudios, confirmó Quintana.

Por tanto, se trata de un hecho de enorme trascendencia que precisamente fue celebrado con la visita de los profesionales que ofrecieron su conocimiento en la especialidad antes mencionada.

Ellos fueron la doctora Roxana Campisi, quien es máster de la Sociedad Americana de Cardiología Nuclear, Jefa de Cardiología Nuclear del IADT-Buenos Aires; médica de staff del Servicio de Cardioimágenes del Centro Diagnóstico Nuclear-Bs. As. Y el doctor Ricardo Geronazzo, jefa del Servicio de Cardioimágenes del Centro Diagnóstico Nuclear-Bs. As.







