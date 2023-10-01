Vera: “Sería bueno ver una oposición que estudie y traiga propuestas para que las podamos debatir”

Este miércoles 6 se realizó la segunda sesión plenaria de la Honorable Convención Constituyente para avanzar en la reforma de la Constitución Provincial.

De esta manera, los 30 convencionales constituyentes se reunieron en la Legislatura provincial y debatieron sobre los diversos proyectos para modificar la Carta Magna de Formosa.

Al dialogar con esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el convencional constituyente, Rodrigo Vera comentó que desde el bloque justicialista propusimos tener en la Constitución Provincial un nuevo capítulo referido al ambiente, por lo importante que es”.

Explicó que esto se dio así “porque desde la visión del Modelo Formoseño tenemos un desarrollo integral que debe ser económicamente rentable, socialmente justo y también ambientalmente sustentable”.

Entonces, resaltó que “a todas las normas que tenemos del medio ambiente en Formosa hoy le hemos dado rango constitucional”, destacando que “están incluidos el Plan de Ordenamiento Territorial, que es uno de los mejores y más avanzados del país, también nuestro Sistema de Áreas Naturales Protegidas y la Ley General del Ambiente”.

Asimismo, remarcó que “nuestra mirada no es solamente del ambiente, sino de las personas que viven en la provincia y el desarrollo que tiene que haber, donde las personas puedan desarrollarse económica y socialmente”.

Indicó que también se ha incorporado “el habeas data para proteger los datos personales y poder acceder a los mismos en fuentes públicas o privadas”, considerándolo “un artículo muy moderno”.

Y puntualizó que se realizó lo mismo con “nuestro artículo sobre acción de amparo adaptándolo a lo que existe hoy a nivel nacional” y por otro lado “los derechos a la víctima en los procesos penales”.

Una oposición sin propuestas

En este sentido, manifestó que “la oposición no estudia las leyes de la provincia ni lee la Constitución que tenemos y hace sugerencias, que en el mejor de los casos, son cosas que ya están previstas o vigentes”.

Por esto, Vera expresó que “sería bueno ver una oposición que estudie y que traiga propuestas para que las podamos debatir, de lo contrario, por las mañanas solamente venimos como bloque a presentar todo lo que hemos trabajado, lo que hemos charlado con la población en cada encuentro durante la campaña y así estamos cumpliendo la palabra empeñada por el gobernador, Gildo Insfrán, mientras enfrente tenemos un vacío importante”.

Además, subrayó que “todos pueden seguir el streaming la Convención y se los escucha hablar todo el tiempo”, dijo refiriéndose a la oposición y aseveró que “el problema es que son del mismo bloque y opinan diferente e improvisan las cosas; y así es muy difícil que ellos puedan llegar a buen puerto”.

Mientras que “nosotros (bloque justicialista) estamos organizados, tenemos propuestas concretas y cumplimos con la responsabilidad que nos dio el pueblo formoseño, que es brindarle a nuestra provincia la mejor Constitución posible”, aseguró.

Al concluir se refirió al convencional constituyente Francisco Paoltroni, quien en reiteradas veces abandonó la sesión y sostuvo que “me parece un irrespetuoso. Viene de afuera y cree que puede hacer lo que quiere en Formosa, que puede hacer lo que quiere con las tierras fiscales aún por fuera de las leyes provinciales y que puede venir a una convención y levantarse e irse cuando se le da la gana como si fuera el living de casa”.



