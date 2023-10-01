Hubo reunión en la Jurisdicción Uno para coordinar la entrega de juguetes por el Mes de las Infancias

Este miércoles 6, se llevó a cabo una reunión organizativa en la Jurisdicción Uno de la ciudad capital en la sede de la Caja de Previsión Social, con el fin de coordinar la distribución de juguetes por el Mes de las Infancias, que el Gobierno de Formosa otorga a los niños y niñas de todo el territorio provincial.

Gustavo López Peña, a cargo de esta jurisdicción, explicó que “tenemos a cargo 23 establecimientos educativos para entregar los juguetes a más de 3600 chicos”.

Resaltó que “año a año la política del doctor Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, garantiza que cada uno tenga un regalo por su día”.

Además, puso de relieve el trabajo militante en la organización y distribución, ya que “los hacemos con la alegría que nos caracteriza a todos los compañeros de las distintas agrupaciones que estamos colaborando para ayudar a los maestros y establecimientos educativos”.

Y recordó que el reparto de juguetes “se hace en toda la provincia de manera simultánea”.

Por esto expresó que “estamos muy contentos y con muchas expectativas”, destacando que “una vez más el Modelo Formoseño demuestra que los únicos privilegiados son los niños”.

Asimismo, subrayó que “todo lo que realizamos tiene que ver con la política provincial que lleva adelante el gobernador Insfrán”, y mencionó que “a nivel nacional estamos viviendo momentos decisivos con respecto a estas franjas etarias que son tan vulnerables como ser los niños, las personas con discapacidad y nuestros jubilados”.



