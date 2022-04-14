Gendarmería descubre droga oculta en equipo informatico
GENDARMES DEL CONTROL DE RUTA “FERMIN ROLON”, QUE DEPENDEN DEL ESCUADRON 16 “CLORINDA”, DETECTARON ESTUPEFACIENTES EN EL INTERIOR DE UNA CPU.
EL PROCEDIMIENTO SE MATERIALIZO EN HORAS DEL MEDIO DIA DE ESTE MARTES 19 DE ABRIL DEL CORRIENTE AÑO, CUANDO LOS UNIFORMADOS REALIZABAN CONTROL FISICO Y DOCUMENTOLOGICO SOBRE UN AUTOMOVIL UTILIZADO COMO REMIS, QUE PARTIA DE LA CIUDAD DE CLORINDA CON DESTINO A LA CAPITAL DE FORMOSA. DURANTE EL CONTROL FISICO SOBRE EL RODADO, LA GUIA CON AYUDA DE LA CAN “JULY”, REALIZARON PASAJES POR LOS EQUIPAJES, AL APROXIMARSE A UNA CPU PROPIEDAD DE UNO DE LOS OCUPANTES, EL ANIMAL SE MOSTRO EXALTADO, LO CUAL DESPERTÓ CURIOSIDAD EN LOS EFECTIVOS.
POSTERIORMENTE Y CON LA PRESENCIA DE TESTIGOS HÁBILES LOS GENDARMES VERIFICARON QUE EL APARATO INFORMÁTICO SE HALLABA CON TORNILLOS FLOJOS, COMPROBANDO QUE EN SU INTERIOR CONTENÍAN ENVOLTORIOS TRANSPARENTES CON SUSTANCIA AMARRONADA, ASI TAMBIÉN DETECTARON QUE OTROS ENVOLTORIOS ESTABAN OCULTOS EN EL INTERIOR DE UNA RIÑONERA, LA CUAL SE ENCONTRABA ADOSADA AL CUERPO DEL CIUDADANO, TOTALIZANDO CINCO (5) ENVOLTORIOS DE COGOLLO DE MARIHUANA, CON PESO TOTAL DE SETECIENTOS SEIS 706 GRAMOS.
CON INTERVENCIÓN EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y CORRECCIONAL Nº 2, DE LA CIUDAD DE CLORINDA, SE PROCEDIO A LA DETENCIÓN DEL INVOLUCRADO, SECUESTRO DEL ESTUPEFACIENTE Y ELEMENTOS DE INTERES PARA LA CAUSA.