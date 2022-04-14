Gendarmería: Incautan neumáticos por más de un millón y medio de pesos
EN UN OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR, PERSONAL DEL ESCUADRÓN 15 “BAJO PARAGUAY” INCAUTÓ NEUMÁTICOS DE DISTINTAS MARCAS Y RODADOS, SIENDO LA TOTALIDAD DE PROCEDENCIA EXTRANJERA Y NO CONTABAN CON EL CORRESPONDIENTE AVAL ADUANERO.
DURANTE LA MADRUGADA DEL 20 DE ABRIL EL PERSONAL DE LA SECCIÓN “PUERTO VELAZ” DEPENDIENTE DEL ESCUADRÓN 15 “BAJO PARAGUAY”, REALIZÓ EL SECUESTRO DE DIECIOCHO (18) CUBIERTAS DE DISTINTAS MARCAS Y RODADOS PARA VEHÍCULOS DE GRAN PORTE, LAS MISMAS ERAN TRASLADADAS EN VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA.
EL AVALÚO TOTAL DE LAS CUBIERTAS ASCIENDE A UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS ($ 1.600.000,00) CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL PERSONAL DE AFIP DGA (ADUANA) DELEGACIÓN FORMOSA, A QUIEN SE LE PUSO A DISPOSICIÓN LA MERCADERÍA SEÑALADA.
CABE MENCIONAR QUE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO LAS SUBUNIDADES OPERATIVAS DEL ESCUADRÓN 15 “BAJO PARAGUAY” LLEVAN INCAUTADAS MAS DE DOSCIENTAS CINCUENTA (250) CUBIERTAS TODAS DE ORIGEN EXTRANJERO Y SIN AVAL ADUANERO, SUPERANDO ASI LOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 20.000.000,00) EN ESTE TIPO DE MERCADERÍA.