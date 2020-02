Villa Escolar inaugura su complejo acuático municipal

Este lunes, desde las 17 horas, la municipalidad de Villa Escolar, habilitará un moderno complejo acuático para actividades recreativas y deportivas de toda la comunidad.La primera mandataria municipal, licenciada Celia Robles, brindó detalles acerca de la obra.La misma se realizó con fondos municipales, la colaboración de los pobladores y un aporte del gobierno provincial.“Contábamos con un sobrante del fondo solidario y no alcanzó, así que a través de un esfuerzo del municipio se pudo terminar la obra. Y con la colaboración de algunos constructores, personas que colaboraron con el ingreso al complejo, nos regalaron mano de obra. Es importante destacar la colaboración de la comunidad”, sostuvo Robles.Y aclaró: “Estamos esperando la inauguración para hacer iluminación, porque tenemos lo básico pero faltarían los senderos e iluminaciones altas que eso es un aporte del gobierno de la provincia que se va a estar realizando después de la inauguración porque nos urge que los chicos hagan uso del lugar”.El complejo cuenta con una pileta semi olímpica, otra más chica con juegos acuáticos, y sanitarios amplios también para personas con discapacidad.Robles destacó que la pileta de competición será utilizada para que los niños y niñas puedan aprender a nadar y “participar de campeonatos de natación con el conocimiento y capacitación que cada uno debe tener”.“Los bordes de la pileta, son los setas que están hechos especialmente para el calor, lo que permite que todas las personas puedan estar descalzas y no tengan que sufrir quemaduras en los pies, nos permiten que los más chicos puedan jugar, desplazarse hacia las duchas antes de ingresar al agua para sacar cualquier excedente y de esa manera cuidar el mantenimiento de la pileta”, argumentó la intendenta.Los baños cuentan con aire acondicionados, “no es por lujo sino más bien por necesidad de la humedad que contienen en un complejo de estas características”.Respecto al uso dinámico del lugar, Robles confirmó que se llevará a cabo la colonia municipal que hace tres semanas viene trabajando con actividades recreativas, deportivas y culturales.“Los profes adelantaron el trabajo con la pileta trabajando desplazamiento, posición de brazos, los fueron preparando y los niños son los más interesados en completar esa parte”, indicó.Luego, desde las 14 horas, estará abierto al público en general para hacer uso de la pileta libre. Y para la tarde/noche, está prevista una escuela de natación, aquagym y están planificando un espacio para los adultos mayores.“Contamos con las instalaciones necesarias para brindar seguridad, tanto del grupo humano como los elementos necesarios para el funcionamiento de un complejo de estas características”, aseveró Robles.Y adelantó: “Estamos en la primera etapa, la idea es continuar una segunda etapa con la ampliación del complejo”.Por último, reflexionó que la inauguración de esta obra es “el anhelo y el sueño de toda la comunidad después de muchos años”.“Es un orgullo, no solamente para los funcionarios municipales sino para toda la comunidad, entonces la idea es que nuestros niños, adultos, puedan disfrutar de este hermoso complejo y por supuesto todos los que se quieran acercar”, concluyó.