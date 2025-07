De tres empanadas a la Intervención Federal

El pasado domingo 29 se realizaron las elecciones provinciales de medio término donde la ciudadanía formoseña eligió concejales, diputados y convencionales constituyentes para la Reforma Constitucional convocada antes del fallo de despedida de el ex juez Maqueda. El triunfo del Peronismo en todas las categorías, a pesar de los inconvenientes climáticos, fue el más significativo que se registre a mitad de mandato desde 1983 hasta el presente, acariciando el 70%.Gildo Insfran encabeza un proyecto provincial encarnado en el Modelo Formoseño que fue plebiscitado en forma categórica.El oficialismo en la ciudad capital logró hacer ingresar a 4 concejales (sobre 6) dejando por primera vez en la historia al radicalismo sin representación en el parlamento municipal.Sobre 15 bancas de diputados en juego el Peronismo logra 11 escaños y respecto a la conformación de la próxima Convención Constituyente ya tiene garantizado 21 Convencionales, uno más del 2/3 de la Asamblea. Sólo los necios y sietemesinos políticos esgrimen que la “paliza electoral” amerita la intervención federal que no se consigna como causal en el Art. 6 de la Constitución Nacional. Desde los medios porteños y “académicos” de Racing argumentan que estarían dadas las condiciones ya que resulta increíble la diferencia de votos donde el debut del partido presidencial no superó el 10%.La clásica oposición radical, donde se repiten los apellidos de la formula gubernamental que ganó las elecciones del año 1963 (con el Peronismo proscripto), en boca de la primera candidata a la legislatura provincial se mostró más que satisfecha al renovar las 3 bancas que su partido, intervenido de hecho por libertarios (expulsados y nuevos), lograron ingresar durante la pandemia en el 2021. La amazona formoseña evocó a Brandoni en “Esperando la Carroza” con la celebre frase “3 empanadas que le sobraron de ayer…”A algunos se les cansó el caballo y a otras se les pudrieron las naranjas.El Editorial de LA MAÑANA del 2 de julio analiza la nula vocación de poder de la oposición formoseña y el remanido pedido de intervención federal cada vez que las urnas se abren. En este momento se desarrolla el escrutinio definitivo y la incertidumbre que impera en el arco opositor alimenta las internas y anula la autocrítica.Mientras tanto, una nueva Constitución, que reafirmará el Modelo Formoseño en su Preámbulo se encamina a su consagración.WILLIAMS DARDO CARABALLODNI 12.770.661