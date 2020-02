Ajedrez: Campuzano, el primer formoseño en el Chess Festival 2020

Franco Campuzano participó del Festival Internacional de Ajedrez de Gibraltar (Gibraltar International Chess Festival), el cual reunió entre el 20 y el 31 de enero a 429 participantes de 64 federaciones de los cinco continentes en el que, durante años, ha sido considerado por los propios ajedrecistas como el mejor Open del Mundo, un torneo en el que pueden llegar a enfrentarse jugadores de muy diferentes niveles, desde el Top 10 mundial hasta amateurs sin experiencia internacional.El formoseño se destacó en su performance, compitió en dos categorías -Challengers y Amateur- terminó su ronda con 3,5 puntos de 4, quedando en el puesto N°13 de 90 participantes.Advirtió que, "Tuve muchas posibilidades de salir campeón cuando gané mi última partida, al final tuve un error producto de los nervios y quizás la inexperiencia por ser mi primera competencia Internacional así que acabé perdiendo, terminé ubicado en el puesto N°13 de 90 participantes, que igual es un buen número".El ajedrecista contó cómo llegó a participar de este destacado torneo internacional "La verdad que esta oportunidad tuvo mucho de casualidad, estuve hablando con un amigo de Buenos Aires que iba a realizar este circuito de competencia (Alan Pichot, Gran Maestro y Campeón Mundial de Ajedrez Sub-16 en el 2014), donde me comenta que el evento principal es el Gibraltar Chess Open 2020, Festival Internacional de Ajedrez de los mas grandes del Mundo y, gracias al apoyo provincial pude hacerlo".Campuzano mostró su alegría y satisfacción personal por estar en Europa, viviendo una "experiencia maravillosa" junto a los mejores jugadores de Ajedrez de Argentina."Estoy viendo cómo se preparan, cómo entrenan y se desenvuelven de cara a las competencias más importantes que nos ofrece este deporte de ciencia", continuó.Campuzano es profesor de ajedrez comunitario en 5 escuelas dentro de la ciudad de Formosa, colabora en los barrios San Francisco, 20 de Julio, Lote 111, Laura Vicuña y Lote 4.Hizo hincapié en que "no hubiera tenido esta gran oportunidad si no fuera por el apoyo del gobernador Gildo Insfrán y el vicegobernador Eber Wilson Solís".Para finalizar contó que "En pocos días ya estaré retornando a mi Formosa, donde continuaremos con las clases de Ajedrez en las escuelas barriales de nuestra capital. Y entre Abril y Mayo estaríamos viajando a Buenos Aires para representar a la región del NEA con la Universidad de Formosa (UNAF), para disputar la Final Nacional de los Juegos Universitarios Regionales (JUR 2020)".