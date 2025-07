Desregulación del gas: Pérez aseveró que el Estado provincial garantizará “la competencia y el ámbito de acción que tiene nuestro gobierno hoy”

Pero advirtió que la empresa REFSA Gas tiene una capacidad límite fijada por la Secretaría de Energía.

En comunicación con AGENFOR, el subsecretario de Defensa al Consumidor y Usuario, Édgar Pérez, se refirió al Decreto 446/2025 firmado por el Gobierno nacional para desregular el mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP), lo que implicará aumentos en los precios de las garrafas que, lógicamente, repercutirá en el bolsillo de los formoseños.

“Este sería un segundo capítulo, ¿no? En tiempos de calor a los formoseños les elevó mil y pico por ciento la energía eléctrica. Y es por eso que hoy los usuarios formoseños y de todo el país pagan más cara la energía. Pero ahora redobla la apuesta en tiempos de frío y va por el gas”, lamentó.

En ese sentido, el funcionario criticó duramente la política nacional respecto a la desregulación de servicios básicos como energía, agua, gas y telecomunicaciones y aseguró que genera “daños directos sobre toda la población” y, puntualmente, en sectores particulares como la industria, producción y logística propia.

“Lo veíamos ayer en ciudades de nuestra Argentina que no tenían GNC, por ejemplo, para circular. Eso implica la paralización del trabajo. Desde aquel que maneja un auto como un taxi o como cualquier otro medio de transporte no lo puede hacer”, ahondó.

Aunque, reconoció que “toda esta política es consecuente con sus ideas”, ya que desde que paralizó la obra pública, hecho del que se jacta por “todos sus medios adictos”, repercutió en obras fundamentales como los gasoductos.

“Lo vivimos nosotros acá en Formosa, también, con el gasoducto que a punto de terminarse, se concluye la obra y después no tiene gas para inyectarse en el gasoducto y paralizó las obras o redes. Lo hizo también con el gas en la Argentina, además de desregularlo, de dejar de controlar, liberó los precios, dolarizó los precios y hoy es noticia”, indicó.

En ese sentido, Pérez recordó que todo el nordeste argentino depende de la garrafa porque “sucesivos gobiernos como el de Macri y este, peor aún, no invirtió un solo peso en la extensión de la red del gas en toda la región y paralizó todas las obras”.

“Y como todos dependemos de la garrafa o de un cilindro de gas para la vida diaria, a su vez incrementó el daño, porque cuando asume Milei desreguló los precios y lo que habitualmente hace el mercado, este Dios que los maneja a ellos, va solamente a los lugares donde les conviene ir, donde les es negocio”, explicó.

Y ahondó: “Así abandonó localidades completas, provincias incluso, que dejaron de ir con la frecuencia que venían haciendo cuando un gobierno nacional y popular regularizó el tema del gas, porque cuando asume Néstor Kirchner vivíamos esta misma realidad y estábamos peleando por la garrafa social en el NEA”.

En esa ocasión, trajo a la memoria, “se reguló, se definió un precio, se estableció los controles, se establecieron cuadros de precios para cada región, los valores para el distribuidor, para quien fracciona, para quien vende en cualquier punto de cualquier provincia, estaba definido”.





“Hoy no lo hay y en el caso de Formosa, para dar un dato, en enero del 2024 comprar un camión cilindro de gas de alrededor de 23 toneladas aproximadamente, salía 1.300.000 pesos aproximadamente. En febrero del 2025, ese mismo camión salía 14 millones de pesos y un poco más. Se incrementó alrededor del 1.000% el precio del gas”, detalló.

En ese marco, el titular del área, celebró que, en Formosa, por decisión del gobernador Insfrán, exista una “planta fraccionadora en nuestro Parque Industrial para poder tener la soberanía energética de un combustible del que dependemos todos”.

“Hace posible que con inversión propia del Gobierno se pueda comprar ese gas con logística propia, ir a buscar ese combustible, traerlo a la planta fraccionadora, llenar las garrafas, intervenir en el precio y fijar un valor razonable que lo pueda pagar, subsidiar el transporte y llegar a localidades de nuestro interior donde jamás iría ni va a ir un privado a llevar en un camión una garrafa”, precisó.

Y resaltó: “Allí está presente el Gobierno de la provincia de Formosa, el Modelo Formoseño, para que esto que está haciendo hoy el Gobierno nacional no lo resienta el pueblo formoseño. Independientemente de la camiseta que tenga puesta, del lema al cual pertenezca, en Formosa siempre va a estar presente este producto que es esencial”.

Hasta que, deseó, “un gobierno nacional y popular vuelva a ser el que decida la continuidad de la obra y traiga justicia social a provincias del NEA como la nuestra”; y así, “tener el gasoducto que tienen los porteños y que muchos de ellos hacen un mal uso de ese producto si tienen el gas más barato, y nosotros que vivimos en el otro extremo de la Argentina, seguimos peleando con nuestras dificultades”.

De esta manera, Pérez ratificó que la empresa REFSA GAS establece hoy que, al no haber un valor de referencia para las empresas distribuidoras de gas en Argentina, establecer un “precio testigo”.

“Hoy una garrafa de gas se sabe a cuánto un distribuidor le tiene que llevar a un comercio, alrededor de 15.000, 16.000 pesos; y allí también el margen de razonabilidad que le debe vender al consumidor, y establece estos valores de referencia en programas alimentarios, ejemplo, como tenemos en Soberanía, que una garrafa de 10 kilos sale 15.000 pesos, que es el valor que puede estar recibiendo un comercio”, argumentó.

Entonces, añadió, “da referencias, da predictibilidad” que es lo que “no hace el Gobierno nacional, que también muestra su incapacidad, su inutilidad y su mentira permanente”.

“Porque tienen y hay herramientas de solución cuando esta brutalidad para la gestión genera este tipo de cosas, además de no razonar de que si llega el invierno va a ser frío y no calor, pudieran haber invertido recursos del Estado para que millones de argentinos no estuvieran padeciendo la realidad de hoy”, reprochó.

Como alternativa, señaló, podían “comprar, como siempre se hizo, a nuestros socios comerciales el gas”, pero, repudió, “priorizan el negocio de sus amigos exportando y cumpliendo sí con los convenios con otros países para hacer negocios”.

Por último, el Subsecretario aseveró que garantizarán “la competencia y el ámbito de acción que tiene nuestro gobierno hoy” aunque, advirtió, “la empresa REFSA Gas tiene también una capacidad límite, que ahí sí fija la Secretaría de Energía los volúmenes que te pueden llegar a vender a vos, en este caso como empresa”.

“Por supuesto que el gas no es que falte en la Argentina, con Vaca Muerta tenés gas suficiente. Ahora, de acuerdo a la forma de pensar la Argentina y cómo tiene que vivir, la Secretaría de Energía también establece los cupos y prioriza los negocios de las empresas que muchas veces vemos en la ruta los camiones, esos cilindros de gas, en caravana viniendo de la provincia de Salta o de otros lugares del norte donde hay poca expendio de gas, para irse al otro lado de nuestro río”, remarcó.

Por ende, profundizó, “tu costo de logística o conseguir el gas, se te hace una tarea titánica que por otro lado las mega empresas argentinas que están en el verdadero negocio del gas la tienen a la vuelta de su casa”.

“La posibilidad de tener gas y que no falte, no solamente es el esfuerzo que hace el Gobierno de la provincia a través de REFSA, que pone esa logística y va con la frecuencia habitual sosteniendo un precio que haga justicia social para los formoseños, con recursos propios, porque ese dinero no viene de las arcas nacionales”, cerró.