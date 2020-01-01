Informe de prensa de la Agrupación VI Formosa de Gendarmería
EN EL MARCO DE DISTINTAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE CONTROL DISPUESTAS POR EL COMANDO DE AGRUPACIÓN VI “FORMOSA” DE GENDARMERÍA NACIONAL, SE INTENSIFICO LOS CONTROLES EN TODAS LAS JURISDICCIONES DE LOS DISTINTOS ESCUADRONES LOGRÁNDOSE EL SECUESTRO DE CIGARRILLO MARCA RODEO, SIN EL CORRESPONDIENTE AVAL ADUANERO DE:
MERCADERIA RUBRO “CIGARRILLOS”
PERSONAL DEL
CONTROL DE RUTA NRO 86 (DOCENTES ARGENTINOS)
PATRULLA FIJA SUBTENIENTE PERIN
SECCION TATANE
SECCION PUERTO VELAZ
PATRULLA FIJA PUENTE LIBERTAD
PATRULLA FIJA PIRANE
DEPENDIENTE DEL ESCUADRON NUCLEO 15 “BAJO PARAGUAY”, ESCUADRON 16 “CLORINDA” Y ESCUADRON 5 “PIRANE”, ENTRE LOS DIAS 11 AL 18 DE ENERO PROCEDIERON AL CONTROL DE TRANSPORTES DE PASAJEROS, VEHICULOS PARTICULARES E INTERDICCION DE VARIAS MERCADERIAS CONFORME A OFICIO JUDICIAL CON TESTIGOS HABILES REQUERIDOS AL EFECTO:
ELEMENTOS INCAUTADOS
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CARTONES DE CIGARRILLOS (1.265) DE DISTINTAS MARCAS (EIGHT, PHILIP MORRIS, RODEO, BOXER, ETC
AVALUO ESTIMADO: $1.454.645
MERCADERIA RUBRO TIENDA Y MERCADERIA VARIADA
PERSONAL DE
CONTROL DE RUTA NAC NRO 11 (GEND FERMIN ROLON)
CONTOL DE RUTA NAC NRO 86 (GEND ARGENTINO)
PATRULLA FIJA PIRANE
SECCION MOJON DE FIERRO
SECCION EL ESPINILLO
SECCION PUERTO VELAZ
SECCION NUCLEO CLORINDA
SECCION GENERAL BELGRANO
DEPENDINTE DEL ESCUADRON 16 “CLORINDA”, EL ESCUADRON 15 NUCLEO “BAJO PARAGUAY” Y ESCUADRON 5 “PIRANE”, ENTRE LOS DIAS 11 AL 18 DE ENERO, PROCEDE AL CONTROL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, TRANSPORTE DE CARGA, VEHICULOS PARTICULARES E INTERDICCION DE ENCOMIENDA MEDIANTE OFICIO JUDICIAL Y ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN ART 230 BIS CPPN CON TESTIGOS HABILES AL EFECTO:
ELEMENTOS INCAUTADO:
DOS (2) CUBIERTAS DE MARCA POTENZA BRIDGESTONE, MEDIDAS 205/60R16 DE ORIGEN EXTRANJERO.
VEINTE (20) MOCHILAS, DE DIFERENTES MARCAS Y DISEÑOS, DE ORIGEN EXTRANJERO.-
VEINTITRÉS (23) GORROS, DE DIFERENTES MARCAS Y DISEÑOS, DE ORIGEN EXTRANJERO.-
DOCE (12) PARES DE SANDALIAS, DE DIFERENTES MARCAS Y TALLES, DE ORIGEN EXTRANJERO.-
TRES (3) JARRAS ELECTRICAS, DE LA MARCA "MAST", DE ORIGEN EXTRANJERO.-
DOS (2) VENTILADORES, DE LA MARCA "BIONICA", DE ORIGEN EXTRANJERO.-
TRES (3) BICICLETAS DIFERENTES COLORE, MARCAS Y RODADOS
UN (1) MONOPATIN
UNA (1) PELELA DE NIÑO
OCHO (8) ZAPITOS DIFERENTES COLORES, TAMAÑOS Y MODELOS
CINCO (5) OJOTAS DIFERENTES COLORES, MODELOS Y TAMAÑOS
DIECISÉIS (16) ZAPATILLAS DIFERENTES MODELOS Y TAMAÑOS
TRES (3) SANDALIAS DIFERENTES TALLES Y MODELOS
DIEZ (10) SHORTS DIFERENTES TALLES Y MODELOS
DOS (2) REMERAS DISTINTAS MARCAS Y COLORES
DOS (2) CAMISAS DIFERENTES TAMAÑOS Y COLORES
NUEVE (9) PARLANTES MARCA JBL DE DIFERENTES MODELOS, TAMAÑO Y COLORES
UN (1) CELULAR MARCA SAMSUNG MODELO A10
UN (1) CELULAR MARCA XIAOMI REDMI NOTE 8.
TREINTA (30) PARES DE OJOTAS TIPO CROCKS DE MARCA H&Y.
UNA (1) BICICLETA, MARCA "TRENK"
CATORCE (14) VASOS DE VIDRIO, SIN MAS DATOS
ONCE (11) PLATOS CHICOS DE VIDRIO, SIN MÁS DATOS
NUEVE (9) FLOREROS DE VIDRIO, SIN MAS DATOS
DOCE (12) TAZONES DE CERÁMICA, MARCA "CONCEP"
CUARENTA Y UNO (41) LLAVES DE BOCA DE DIFERENTES MEDIDAS.
VEINTICUATRO (24) LIMAS DE AFILAR.
VEINTICUATRO (24) CUCHARAS PARA ALBAÑILERIA .
DIEZ (10) CAJAS DE TORNILLOS DE TIRAFONDO DE DOCIENTAS (200) UNIDADES CADA UNA.
SEIS (6) CAJAS DE TARUBOS DE CINCUENTA (50) UNIDADES CADA UNO.
VEINTIOCHO (28) TERMOS METALICOS DIFERENTES MARCAS.
DIECIOCHO (18) BOMBILLAS CON LA INSCRIPCIÓN TAUMER ALPAKA.
DIECIOCHO (18) MATES DE ALUMINIO, CON DIFERENTES MODELOS.
CUATRO (4) AUTOESTEREO DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS.
CIENTO CUARENTA(140) CARGADORES PARA CELULARES DE DIFERENTES MARCAS, DE ORIGEN EXTRANJERO.-
VEINTICUATRO (24) CABLES USB DE DIFERENTES MARCAS, DE ORIGEN EXTRANJERO.-
QUINCE (15) CARGADORES PORTÁTIL ECOPOWER DE DIFERENTES MODELOS, DE ORIGEN EXTRANJERO.-
OCHO (08) PARLANTES INALÁMBRICO DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, DE ORIGEN EXTRANJERO.-
UNA (01) RADIO DE LA MARCA "LUO", DE ORIGEN EXTRANJERO.-
UNA (1) BICICLETA MARCA HAIBIKE, MODELO 3.0 NDURO DE ORIGEN TAIWAN
CUARENTA Y CINCO (45) MOCHILAS DE DIFERENTES MARCAS, TAMAÑOS Y COLORES .
DIECISIETE (17) ESTUCHES ESCOLARES DE DIFERENTES MARCAS, TAMAÑOS Y COLORES
200 RULEMANES P/MOTO
12 CADENAS P/MOTO
50 JUNTAS CABEZAL P/MOTO
25 RULEMANES P/MOTO
13 CÁMARAS P/MOTO
41 VÁVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE P/MOTO
1 PLÁSTICO CUBRE FARO P/MOTO
3 PLÁSTICOS DE TABLERO P/MOTO
1 BAULERA P/MOTO
1 GUARDABARRO P/MOTO
UN (1) SISTEMA INALAMBRICO DE PERSONAL MONITOR WIRELESS MARCA LEICOZIC SR - 2050.
OCHO (8) MICROFONO VINCHA. DE ORIGEN EXTRANJERO
UN (1) SISTEMA DE MICROFONOS PROFECIONAL PARA CONFERENCIAS. DE ORIGEN EXTRANJERO.
UNA (1) PISTOLA ELECTRICA DE BALIN MARCA CYMA MODELO CM.030 DE ORIGEN EXTRANJERO.
UNA (1) CULATA PARA ARMAS DE AIRSOFT SEMIL PLASCTICO MARCA G&G MODELO GOS-V3 (BLACK) DE ORIGEN EXTRANJERO.
VEINTE (20) BOLSAS DE BALINES MARCA S'PITFIREDE DE 5,95 MM.
CINCO (5) CAJAS DE CIGARROS MARCA RODEO DE ORIGEN EXTRANJERO.
VEINTISIETE (27) ROLLOS DE PAPEL PARA LA FABRICACION DE CIGARRO CON UN PESO TOTAL 141.000 KG SIN PIE DE INDUSTRIA APARENTEMENTE DE ORIGEN EXTRANJERO.
CIENTO VEINTE (120) CARTERAS
VEINTICINCO(25) PAQUETES QUE EN SU INTERIOR CONTIENE DIEZ (10) CORPIÑOS Y DIEZ (10) BOMBACHAS DE MARCA CAPICUA DE ORIGEN EXTRANJERO.
DOS (2) CUBIERTAS RODADO 22.5 DE ORIGEN EXTRANJERO.
CUATRO (4) CUBIERTAS RODADO 15 DE ORIGEN EXTRANJERO.
SETENTA Y CINCO (75) CAMARAS PARA MOTOVEHICULO DE DIFERENTES MARCAS Y TAMAÑOS.
VEINTE (20) JUEGOS DE TRANSMISIÓN PARA MOTOCICLETA 110 CC (CADENA, CORONA Y PIÑÓN).
VEINTITRÉS (23) MAQUINAS PARA CORTAR CABELLO DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, DE ORIGEN EXTRANJERO.
UNO (1) CARTERA PARA MUJER MARCA CHENSON DE ORIGEN EXTRANJERO.
UNO (1) TIENDA DE CAMPAÑA DELA MARCA COLEMAMN , DE ORIGEN EXTRANJERO.
CUATRO (4) CALCULADORA CIENTIFICA DE LA MARCA CASIO, DE ORIGEN EXTRANJERO
UN (1) PARLANTE PORTATIL DE LA MARCA XIAOMI DE ORIGEN EXTRANJERO.
DOS (2) AURICULARES INALÁMBRICOS DE LA MARCA XIAOMI, DE ORIGEN EXTRANJERO.
Dos (2) RELOJ SMART BAND 2 MARCA XIAOMI,DE ORIGEN EXTRANJERO.
TRES (3) RELOJ SMART BAND 4 DE LA MARCA XIAOMI, DE ORIGEN EXTRANJERO.
UNO (1) RELOJ SMART DE LA MARCA AMAZFIT GTS, DE ORIGEN EXTRANJERO
DOS (2) ADAPTADORES PARA TV DE LA MARCA GOOGLE CHROMECAST, DE ORIGEN EXTRANJERO.
DOCE (12) POTES DE MASCARA REDUCTORA DE VOLUMEN DE LA MARCA VICK ANGEL PROFESIONAL, DE ORIGEN EXTRANJERO.
DOCE (12) CAJAS DE YERBA KURUPI.
DIECISEIS (16) LENTES MARCA ROCK BROS CON SUS ESTUCHES Y ACCESORIOS, DE ORIGEN EXTRANJERO.
SEISCIENTOS (600) LENTES DE DIFERENTES MODELOS, COLOR Y TAMAÑO, DE ORIGEN EXTRANJERO
CINCUENTA (50) APLICADORES DE FIBRA CAPILAR DE LA MARCA TOPPIK, DE ORIGEN EXTRANJERO
CUARENTA (40) PAQUETES DE 100 GRS DE FIBRA CAPILAR DE LA MARCA TOPPIK, DE ORIGEN EXTRANJERO.
DIEZ (10) PAQUETES DE 50 GRS DE FIBRA CAPILAR DE LA MARCA TOPPIK, DE ORIGEN EXTRANJERO
TRESCIENTOS (300) CONJUNTOS DE ROPA INTERIOR DIFERENTES TAMAÑOS Y COLORES, DE ORIGEN EXTRANJERO
AVALUO ESTIMADO: $2.240.395
HOJA DE COCA
PERSONAL DE LA
PATRULLA FIJA POZO DEL TIGRE
DEPENDIENTE DEL ESCUADRON 18 LAS LOMITAS, PERSONAL PROCEDE A DETENER LA MARCHA DE UN TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LARGA DISTANCIA, CONDUCIDO POR CIUDADANO (A), PROVENIENTE DE TARTAGAL, SALTA, CON DESTINO FINAL BUENOS AIRES. DE CONTROL FISICO Y DOCUMENTOLOGICO SE CONSTATO QUE EL CHOFER TRANSPORTABA EN LA CABINA CINCO (5) KGS DE HOJA DE COCA EN SU ESTADO NATURAL, PROCEDIENDOSE A LA INCAUTACIÓN POR ENCONTRARSE EN INFRACCION A LEY 22.415, QUEDANDO A DISPOSICION DE AFIP-DGA CLORINDA.
AVALUO ESTIMADO: $ ($19.895)
INFRACCION ART 189 BIS DEL CPA "TENENCIA ILEGITIMA DE ARMA DE FUEGO"
PESONAL DE LA
SECCION NUCLEO “LAS LOMITAS”
PATRULLA FIJA “PIRANE”
PATRULLA FIJA “POZO DEL TIGRE”
SECCION MOJON DE FIERRO
DEPENDIENTE DEL ESCUADRON 18 LAS LOMITAS Y ESCUADRON 5 PIRANE. PROCEDIERON AL CONTROL FISICO Y DOCUMENTOLOGICO DE VEHICULOS, DEL CONTROL EFECTUADO SE CONSTATA QUE EN EL INTERIOR DE LOS RODADOS TRASLADABAN:
UN RIFLE CAL 22 (SIN MARCA , MODELO Y NRO SERIE ) Y VEINTE (20) MUNICIONES MISMO CAL
UNA(1) PISTOLA MARCA BERSA, CALIBRE .22 CON CUATRO (4)MUNICIONES
UNA (1) ESCOPETA CAL 12 MARCA "SOLE" CON DIECISIETE (17) CARTUCHOS MISMO CALIBRE
UNA (1) ESCOPETA CAL 16 MARCA "BRENTA", CON OCHO (8) CARTUCHOS MISMO CALIBRE
UNA (1) ESCOPETA CAL 20 MARCA "CENTAURO"
UN (1) REVOLVER CALIBRE .380 Y CINCO (5) MUNICIONES MISMO CALIBRE
UN (1) RIFLE CALIBRE 22, MARCA MAHELY , MODELO CABALLERIA, CON TRES (3) CARGADORES Y CUARENTA Y DOS (42) MUNICIONES DEL MISMO CALIBRE.
UN (1) ARMA TIPO TUMBERA, ADAPTADA PARA CALIBRE 22
VEINTINUEVE (29) CARTUCHOS PARA ESCOPETA CALIBRE 14
DIECISEIS (16) CARTUCHOS PARA ESCOPETA CALIBRE 35-65
AVALUO ESTIMADO: ($136.000)
INF COD RURAL PROV 1314 (FAUNA)
PESONAL DE LA
PATRULLA CABO 1RO LUGONES
PERSONAL DEPENDIENTE DEL ESCUADRON 18 “LAS LOMITAS”,PROCEDIERON AL CONTROL FÍSICO Y DOCUMENTOLOGICO AL VEHÍCULO MARCA "TOYOTA" MODELO "HILUX" TIPO "PICK UP" , CONDUCIDO POR CIUDADANO (A) Y ACOMPAÑADO DE CUATRO CIUDADANOS (A) EL CUAL CIRCULABA DESDE LA LIBERTAD CON DESTINO LAGUNA BLANCA, EL CUAL TRANSPORTABA UN (1) TRAILER, UNA (1) BOTE PESCADOR "REAL FORT" CON ACCESORIOS, UN (1) MOTOR YAMAHA 15FHM, ONCE (11) CAÑAS DE PESCAR, OCHO (8) REELS, DOS (2) CAJAS DE HERRAMIENTAS CON ELEMENTOSDE PESCA VARIOS, UNA (1) RED DE PESCA, UNA (1 ) CONSERVADORA, CINCO (5) EJEMPLARES DE DORADOS Y TRES (3) EJEMPLARES DE PIRAÑA
POR CONSIGUIENTE SE LABRO ACTUACIÓN POR INF COD RURAL PROV 1314 (FAUNA) CON ASISTENCIA DEL DELEG ZONAL DE FISCALIZACIÓNY CONTROL DE FAUNA (POSTA C. ZALAZAR), PROCEDIENDOSE A LA INCAUTACION DE LAS ESPECIES Y EFECTOS DETALLADOS ANTERIORMENTE. POR NO POSEER PERMISO DE PESCA Y TRANSPORTE DE DESPOJOS DE PESACADO FUERA DE LAS MEDIDAD ESTABLECIDAS.
SECCION NUCLEO CLORINDA
PERSONAL DEPENCIENTE DEL ESCUADRON 16 “CLORINDA”, EN PATRULLAJE SOBRE LA BARRERA DE CONTENCIÓN HÍDRICA (RIBERA), PROCEDIÓ AL CONTROL DE UN VEHÍCULO QUE TRANSPORTABA GRAN CANTIDAD DE PECES, SIN DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE. PROCEDIENDOSE AL SECUESTRO Y DESTRUCCIÓN DE LA MERCADERÍA, CONFORME ORIENTACIÓN DEL DIRECTOR DE REGISTRO, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE FORMOSA.
MERCADERÍA INCAUTADA: CATORCE (14) SURUBIES, TREINTA Y DOS (32) TARARIRAS Y OCHENTA Y OCHO (88) PACÚS.
AVALUO ESTIMATIVO:($352.700)
EXPULSION DEL PAIS LEY 25871 (MIGRACIONES)
PERSONAL DE LA
SECION PUENTE INT “S.I. DE LOYOLA”
PRESENTOSE ESTE PASO INTERNACIONAL PERSONAL POLFOR, A CARGO DEL OFICIAL SUBINSPECTOR VICTOR BENITEZ, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO MEDIANTE OFICIO JUDICIAL, EMANADO POR EL JUZGADO DE EJECUCIÓN PENAL DE LA PROVINCIA DE FORMOSA EN RELACIÓN AL EXTRAÑAMIENTO DE UN CIUDADANO DE NACIONALIDAD PARAGUAYA, EL CUAL SE ENCONTRABA DETENIDO ALOJADO EN LA UNIDAD PENITENCIARIA NRO 5 DE LA CIUDAD DE LA CLORINDA, EN ORDEN AL DELITO “ROBO AGRAVADO POR EL USO DE ARMAS EN GRADO DE TENTATIVA”,
CONSECUENTEMENTE DISPUSO LA ENTREGA DEL CAUSANTE, AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES DE ESTE PASO FRONTERIZO, A LOS EFECTOS DE EFECTIVIZAR LA IRREGULAR DE PERMANENCIA EN EL PAÍS, ORDENANDO SU EXPULSION DEL TERRITORIO NACIONAL; PROHIBIENDOSE SU REINGRESO AL TERRITORIO NACIONAL POR EL TERMINO DE DIEZ (10) AÑOS.
INFRACCION A LA LEY DE TRANSITO 24.449
PERSONAL DE LA
PATRULLA FIJA POZO DEL TIGRE
PATRULLA FIJA PIRANE
SECCION EL COLORADO
GRUPO POSTA CAMBIO ZALAZAR
PATRULLA FIJA SUBTENIENTE PERIN
DEPENDIENTES DEL ESCUADRON 18 “LAS LOMITAS” ESCUADRON 5 “PIRANE”, DEL CONTROL ISICO, DOCUMENTOLOGICO Y SISTEMA SCAM DE LOS VEHICULOS SE REGISTRARON INFRACCIONES DCTO 6582/58, ARTICULO 40 INCISO B Y C, POR INF AL ATIT CAP. II ART. 3 INC. A, LABRANDOSE LAS CORRESPONDIENTES ACTAS PARA NOTIFICAR A LOS CONDUCTORES QUE REGULARICEN DICHA NOVEDAD. –
• UN (1) ACTA RETENCION DE LICENCIA DE CONDUCIR
• OCHO (8) ACTAS POR CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DEL AUTOMOTOR VENCIDA NO SIENDO EL TITULAR
• DOCE (12) ACTAS ART. 27 DTO LEY NRO 1.114/97 (PROHIBICION DE CIRCULAR)
• TRES (3) ACTAS POR EXCESO DE DIMENSIONES
• UN (1) ACTA POR NO POSEER LOS CARTELES DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL SEMIREMOLQUE. (ATIT CAP. I ART. 8, CAP. II ART.31 INC. 3)
• NUEVE (9) ACTAS POR VERIFICACION TECNICA VEHICULAR (VTV) VENCIDA
• CUATRO (4) ACTAS POR REGISTRO DE CONDUCIR VENCIDO .
• UN (1) ACTA POR MATRICULA DE CAMION TRACTOR ILEGIBLE, RETENIENDO DICHO VEHICULO
• UN (1) ACTA POR CIRCULAR CON LUCES BAJAS APAGADAS
• DOS (2) ACTAS CON NO POSEER SEGURO OBLIGATORIO
SE LABRARON EN TOTAL 42 ACTAS EN INFRACCION A LA LEY 24.449 LEY DE SEGURIDAD VIAL
AVALUÓ TOTAL ESTIMATIVO DE LO SECUESTRADO PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTO TRES MIL SEISCIENTO TREINTA Y CINCO ($ 4.203.635)
COMANDANTE MAYOR
JEFE AGRUPACIÓN VI “FORMOSA”