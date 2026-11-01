• Los sospechosos quedaron a disposición de las autoridades judiciales

Uniformados de la Comisaría Agente Ramón Vargas, dependiente de la Unidad Regional Cuatro, detuvieron a dos hombres y una mujer, como presuntos autores de la agresión y el robo perpetrado contra un hombre, de 76 años, dentro de su vivienda.

El hecho se registró el sábado, alrededor de las 3:50 horas, en una vivienda del barrio Isla Puén I de la localidad de Laguna Naineck.

Según la denuncia, el damnificado descansaba en su casa cuando escuchó que golpeaban la puerta y al salir fue sorprendido por tres personas que lo agredieron en la cabeza y el rostro y le sustrajeron 90.000 pesos.

Tras tomar conocimiento del caso, los policías acudieron al lugar y aprehendieron inmediatamente a uno de los presuntos involucrados, tratándose de un joven de 20 años.

A todo esto, la víctima recibió asistencia del personal de salud y fue trasladado inicialmente al Hospital local y luego lo derivaron al Hospital de Laguna Blanca, donde se le realizaron estudios médicos complementarios.

La investigación continuó mediante recorridas preventivas, que permitió localizar a los otros dos sospechosos, un hombre y una mujer, y detenerlos en inmediaciones de las rutas Nacional N° 86 y Provincial N° 8.

Finalmente, los tres detenidos fueron trasladados a la dependencia policial donde se los notificó de su situación legal y quedaron alojados en celdas, a disposición de la Justicia provincial, en el marco de una causa judicial por el delito de “Robo en poblado y en banda”.