• El Comando Superior de la Policía de Formosa dispuso el pase a disponibilidad de once efectivos que prestaban servicios en dependencias de Villa General Güemes, San Martín Dos y Fortín Lugones, en el marco de las actuaciones iniciadas tras el fallecimiento de un joven que se encontraba detenido en la Comisaría de San Martín Dos.

La decisión se adoptó mientras avanzan las investigaciones destinadas a establecer las circunstancias en las que se produjo el episodio y determinar si existieron responsabilidades que deban ser evaluadas.

Según información oficial, el joven se encontraba alojado en esa dependencia por una causa de desobediencia judicial. Tras resultar lesionado en el sector de celdas, recibió asistencia inicial por parte de efectivos policiales y personal de salud. Debido a la gravedad de su estado, se dispuso su traslado al Hospital de Ibarreta, pero falleció durante el trayecto.

En el lugar intervinieron las autoridades judiciales y personal de Policía Científica, que llevó adelante las pericias correspondientes. Además, se secuestraron elementos considerados de interés para el esclarecimiento del hecho.

El esclarecimiento de este tipo de hechos constituye un compromiso de la Jefatura de la Policía de la provincia de Formosa, que promueve el cumplimiento de las normas y los protocolos de actuación por parte de todo el personal policial, así como el respeto de las responsabilidades inherentes a la función.