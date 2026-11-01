• En uno de los procedimientos se identificó a un hombre que registraba un pedido de captura desde 2021

Efectivos de la Zona Ocho del Comando Radioeléctrico Policial concretaron dos intervenciones en el marco de las tareas de prevención que desarrollan en distintos sectores de la ciudad, que concluyeron con la detención de dos hombres y el secuestro de una motocicleta por infracciones vinculadas a maniobras imprudentes y peligrosas en materia vial.

El primer procedimiento tuvo lugar este sábado, alrededor de las 4:30 horas, sobre la avenida Senador Tomás, frente a la manzana 19 del barrio Eva Perón, cuando los uniformados observaron a un grupo de motociclistas que realizaba maniobras peligrosas conocidas como “willy”, con caños de escapes libres, en claro riesgo para los conductores, sus acompañantes y demás ocupantes de la vía pública.

Al advertir la presencia policial, los inadaptados intentaron escapar, aunque uno de ellos no pudo continuar su marcha debido a que se le salió la cadena del rodado, situación que permitió su rápida interceptación e identificación.

Se trataba de un joven de 22 años que circulaba en una Motomel Blitz de 110 cilindradas, sin dominio colocado, con faltantes de sus elementos de protección y espejos retrovisores, además de contar con un escape deportivo libre y un estado general de conservación deficiente.

Ante la situación, se concretó el secuestro del rodado y la aprehensión del conductor por razones legales.

Por otra parte, alrededor de las 9:10 horas, las recorridas preventivas por el barrio Stella Maris permitieron identificar a un hombre de 61 años y comprobaron en la base de datos de la Dirección General de Informática Policial que registraba un pedido de captura desde el 29 de octubre de 2021, solicitado por el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 5, de la Primera Circunscripción Judicial, en una causa por “Amenazas” y “Desobediencia judicial”.

En ambos casos, los detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales.