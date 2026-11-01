• El fuego provocó importantes daños materiales, sin que se registren heridos

Efectivos de la Subcomisaría Tres Lagunas, dependiente de la Unidad Regional Cuatro, controlaron un incendio que afectó gran parte de una vivienda ubicada en la colonia Loma Zapatú, a unos ocho kilómetros de la mencionada localidad.

El hecho se registró este lunes, alrededor de las 22:30 horas, cuando los uniformados tomaron conocimiento de un incendio domiciliario y acudieron con un equipo de lucha contra incendios.

Al llegar, constataron que las llamas consumían gran parte de una construcción de mampostería, por lo que iniciaron las tareas de extinción mediante la utilización del equipo disponible.

Tras una intensa labor, los policías lograron controlar el fuego y continuaron con las tareas de enfriamiento para evitar que las llamas se reavivaran.

Como consecuencia del siniestro, se registraron importantes daños materiales, aunque afortunadamente no hubo lesionados.

También se solicitó la intervención de integrantes del Cuerpo de Bomberos de Laguna Blanca y de la Delegación de Policía Científica, para realizar las pericias y determinar las causas que originaron el incendio.