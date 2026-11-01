El delegado del Ministerio de la Comunidad en Clorinda participó este martes del multitudinario acto por el Día de la Militancia en el estadio Cincuentenario. Desde allí, destacó la profunda sensibilidad humana del Gobernador Gildo Insfrán y su firme decisión política de gobernar para el bienestar de todo el pueblo formoseño.

En el marco del acto central por el Día de la Militancia desarrollado este martes 17 de noviembre en el estadio Cincuentenario de la ciudad de Formosa, el delegado del Ministerio de la Comunidad en Clorinda, Carlos Ortega, acompañó al Gobernador Gildo Insfrán y valoró enfáticamente su gestión al servicio de los sectores más vulnerables.

Ortega, un dirigente de extracción radical que encontró en el Modelo Formoseño la única vía real y transformadora para ayudar a la comunidad, subrayó que la impronta del primer mandatario provincial se basa en hechos concretos y en un Estado presente.

“Insfrán demuestra todos los días que la política es, ante todo, un acto de amor y servicio al prójimo; su accionar incansable consolida un proyecto provincial ordenado, solidario y con equidad territorial”, enfatizó el dirigente, resaltando a su vez las palabras que pronunció Gildo ante la multitud presente: "Desde Formosa somos las luz que alumbra al país".

Asimismo, puso de relieve los logros históricos del Modelo Formoseño, destacando el despliegue de políticas públicas abarcativas en materia social, sanitaria y educativa que garantizan los derechos esenciales de cada formoseño, sin importar en qué rincón de la provincia viva.

“Mientras otros ajustan, el Modelo Formoseño construye futuro, inclusión y dignidad para cada familia”, agregó.

Durísimas críticas a la gestión nacional

Seguidamente, Ortega cargó duramente contra la gestión libertaria nacional y lamentó con profunda preocupación que correligionarios radicales sigan acompañando a un gobierno que "sólo ha traído desgracias y retrocesos para el país".

En esta línea, calificó de insensible a la administración central, señalando que opera con "una motosierra feroz que coarta derechos adquiridos, abandona a las personas con discapacidad y castiga brutalmente a los jubilados y pensionados".

Memoria, lealtad y compromiso

El acto estuvo encabezado por el Gobernador Gildo Insfrán, quien brindó un mensaje central en el que realizó una profunda reseña sobre la significación histórica de la fecha y remarcó el rol protagónico que debe cumplir un verdadero militante en defensa de los intereses populares.

Cabe recordar que, si bien el Día de la Militancia se conmemora oficialmente cada 17 de noviembre —en recuerdo del histórico regreso del General Juan Domingo Perón a la Argentina en 1972, tras 18 años de exilio forzado por la dictadura militar autodenominada “Revolución Libertadora”—, en Formosa la histórica jornada de celebración se adelantó para convocar a una masiva demostración de unidad y lealtad popular junto al conductor del movimiento provincial.