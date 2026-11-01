Charla sobre Violencia Digital organizada por la Fundación Formosa Crece

En el mes de concientización y lucha contra la violencia hacia las mujeres, la Fundación Formosa Crece, presidida por Petu Argañaraz, llevó adelante una jornada de capacitación sobre violencia digital, Ley Olimpia y herramientas legales de protección con la participación de la especialista en ciberdelitos Dra. Verónica López Uriburu.

La actividad permitió abordar los desafíos que plantean las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, destacando la importancia de la prevención, la capacitación y el acceso a herramientas de protección.

Desde la Fundación Formosa Crece reafirmamos nuestro compromiso con la prevención y la defensa de los derechos de las mujeres.