• El procedimiento se realizó sobre la Ruta Provincial Nº 1

Personal de la Subcomisaría Tatané secuestró cigarrillos de origen extranjero, por un monto cercano a los dos millones de pesos, sin aval aduanero.

El operativo tuvo lugar en la tarde del domingo, sobre la Ruta Provincial Nº 1, a la altura del kilómetro 16, cuando los uniformados observaron a un motociclista que circulaba en una Honda Wave y transportaba un bulto en la parte posterior del rodado.

Al interceptarlo e identificarlo, los policías verificaron la carga y constataron que se trataba de cigarrillos de procedencia extranjera que no contaban con la documentación aduanera correspondiente.

Ante esta situación, se informó a la fiscal de turno y se procedió al secuestro 75 gruesas de cigarrillos de distintas marcas, valuadas en 1.900.000 pesos.

Asimismo, se verificaron los antecedentes del infractor y los datos identificatorios de la motocicleta; mientras que el hombre continuó en libertad ambulatoria. (Con foto).

LAS LOMITAS

SEGURIDAD VIAL

Secuestraron una motocicleta que causaba ruidos molestos

• Tenía adaptaciones antirreglamentarias. Los ocupantes huyeron al advertir la presencia policial

Uniformados del Comando Radioeléctrico Policial de Las Lomitas secuestraron preventivamente una motocicleta que presentaba diversas modificaciones antirreglamentarias y ocasionaba ruidos molestos, durante un procedimiento realizado en el barrio San Luis, de la mencionada localidad.

El hecho ocurrió cuando los policías realizaban recorridas preventivas por calles internas y observaron una moto de 110 cilindradas, con dos ocupantes, que se desplazaban de manera imprudente y con estruendosos sonidos que salían del caño de escape del rodado.

Al advertir la presencia policial, los sujetos aceleraron la marcha e ingresaron al patio trasero de una vivienda ubicada sobre calle Paraguay, entre 12 de Caballería y pasaje San Lorenzo.

Allí, abandonaron el rodado y se dieron a la fuga saltando los cercos perimetrales de los domicilios linderos.

En el lugar, la propietaria del inmueble hizo entrega voluntaria de la motocicleta, manifestando desconocer la procedencia del rodado.

Luego el personal de la Delegación Policía Científica realizó las tareas de documentación y pericias, estableciéndose que la motocicleta tenía un cuadro de 110 cilindradas, marca Motomel, con un motor adaptado de 150 centímetros cúbicos de Yamaha, además de un escape antirreglamentario sin silenciador.

Finalmente, la moto fue secuestrada y trasladada a la dependencia policial, con intervención de la Justicia.



