• El vehículo fue identificado cuando intentaba salir de la ciudad

Uniformados de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial detectaron una Toyota Hilux con pedido de secuestro en una causa judicial, en el puesto de control del acceso sur, del barrio Virgen del Carmen, de esta ciudad.

El procedimiento se concretó este lunes, alrededor de las 8:40 horas, cuando los policías identificaron al conductor, que intentaba salir de la ciudad a bordo del vehículo.

Al consultar los datos de la camioneta a través de los sistemas informáticos, constataron que registraba un pedido activo de secuestro, en el marco de una causa judicial por defraudación, iniciada en la comisaría de la localidad de San Francisco del Laishí, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 6.

Ante esta situación, se convocó al personal de la Subcomisaría Puente Uriburu, que realizó las actuaciones legales.

Por disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno, el conductor fue notificado de su situación procesal y continuó en libertad.

En tanto, la camioneta fue secuestrada y trasladada a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia provincial.

El procedimiento destaca la importancia de los controles preventivos y de la utilización de herramientas tecnológicas para detectar vehículos vinculados a causas judiciales.