Con el profesor Luis Recalde, presidente del Partido Intransigente (PI) en Formosa, a la cabeza, la fuerza política participó activamente del acto que se llevó a cabo el martes 17 de noviembre en el estadio Cincuentenario.

Al hacer un balance de lo vivido, Recalde destacó las palabras del Gobernador Insfrán acerca del verdadero sentido de la militancia: "militar casa por casa, dialogando con el pueblo y escuchando a la gente de carne y hueso", expresó.

Asimismo, reflexionó sobre el “odio que destilan las derechas neoliberales” como un contrapunto al compromiso justicialista, que sitúa a la persona humana en el centro de todas las políticas públicas.

“Tal como señaló el Gobernador, debemos transmitir un mensaje de amor y confianza, porque el amor siempre triunfa y vence al odio”, subrayó.

Finalmente, el titular del Partido Intransigente en Formosa e integrante del equipo militante del Intendente Jorge Jofré, destacó las palabras de Insfrán, quien afirmó que “Formosa es la luz que alumbra al resto del país”.

“El Modelo Formoseño es un claro ejemplo de unidad partidaria, que trabaja y milita incansablemente por la felicidad del pueblo, por la grandeza de la provincia y su proyección en la Nación”, concluyó Recalde desde las gradas del estadio.















