• La presencia de un felino silvestre sorprendió a una familia durante la noche del sábado. Con un trabajo coordinado y la intervención de especialistas, lograron rescatarlo y trasladarlo a su hábitat natural.

La tranquilidad de la noche del sábado se vio interrumpida por una presencia inesperada. Alrededor de las 23:30 horas, una familia de la localidad de Tatané descubrió que un puma se encontraba escondido en el galpón de su vivienda.

Ante la situación, efectivos de la Subcomisaría Tatané acudieron al lugar y, al constatar que se trataba de un animal silvestre, solicitaron la intervención de la Unidad Especial Policía Ecológica y coordinaron acciones con autoridades de Recursos Naturales.

Desde ese momento, el objetivo fue claro: lograr rescatar al felino sin poner en riesgo su vida ni la de las personas que se encontraban en el lugar.

Durante la mañana del domingo llegó el momento decisivo. Un equipo integrado por efectivos de Policía Ecológica, el médico veterinario Ariel Mouchard y el director de Recursos Naturales, Emanuel Tomanek, llevó adelante las tareas de contención química a distancia y logró sedar al animal para retirarlo cuidadosamente del galpón.

Con el rescate concretado, el puma fue colocado en una caja de madera especialmente acondicionada y trasladado a su hábitat natural.

Lo que comenzó como una inesperada aparición en el patio de una vivienda tuvo un final favorable: el puma fue puesto a salvo gracias al trabajo conjunto, la participación ciudadana y la intervención de personal especializado, que permitió proteger su vida y brindarle un lugar adecuado para su cuidado.