Trabajadores del Archivo Histórico y el Museo se capacitaron sobre diversas temáticas

En un espacio que se replicará en diversas jornadas, profundizaron sus conocimientos para brindar una mejor atención.

Este miércoles 28 de octubre, personal del Archivo Histórico y la Museo Histórico y Regional “Juan Pablo Duffard” participaron de un taller de capacitación sobre historia regional, memoria crítica y gestión de patrimonio, a cargo del profesor de Historia Javier Núñez.

Al respecto, la directora de Patrimonio Sociocultural, Graciela Buiatti, explicó que se trata de un espacio “donde todos intervenimos para aportar” ya que, el objetivo fundamental, es “conocer la historia de Formosa”.

“Dentro de los que son los museos, tenemos la visita guiada y en el Archivo Histórico, trabajamos para los usuarios, buscando materiales, documentos. Entonces, la idea es conocer la historia desde la parte más profunda, los conceptos que por ahí no manejamos y poder trabajar con los usuarios”, indicó.

Y añadió: “Tal vez aportando mayor conocimiento y poder entregarle a ellos lo que están buscando, en el caso del Archivo; o una visita guiada para personas más especializadas, como son los investigadores de historia, para el turismo, o para los alumnos de nivel secundario o terciario”.

En ese marco, la funcionaria precisó que las personas “buscan el origen de los acontecimientos en el Archivo a través de las fuentes”; y, en el Museo, “buscando objetos o fotografías de las primeras épocas”, sobre todo, los visitantes “que vienen de afuera y quieren conocer nuestra historia e idiosincrasia desde los orígenes”.

Asimismo, Buiatti dijo que esta capacitación se desarrollará en distintas jornadas pero que iniciaron con “visitas guiadas en el mismo Archivo que nos dieron las personas que están a cargo y en el caso del museo también”.

“Visitas guiadas para nosotros mismos y viendo, a partir de ahí, cuáles son nuestras falencias para hacer este taller de autocapacitación”, sostuvo.

Por último, recordó que el Museo está abierto todos los días, inclusive fines de semana y feriados; mientras que el Archivo Histórico funciona desde las 8 de la mañana hasta la noche sin cerrar al mediodía.

“En ese aspecto hemos mejorado la atención hacia los usuarios y la gente que nos visita. Pero siempre creemos que tenemos cosas que mejorar, tanto en el Museo, tal vez, darle una vueltita de rosca a las exposiciones de los mismos objetos que tenemos, como también en el Archivo hay materiales que, a pesar de que tenemos mucho, por ahí hay temáticas que no las poseemos”, consideró.

Y cerró: “Entonces, la idea es seguir trabajando para que tengamos todas las temáticas, pero no solamente eso, que figuren en una página donde todos podamos tener acceso a través de las redes de esos temas que nos preocupan o que se investiga o que se busca”.



