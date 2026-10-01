Formosa registró dos casos positivos de COVID-19 durante la última semana

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se insiste en la importancia de mantener al día la vacunación y continuar con las medidas preventivas para reducir el riesgo de contagios y proteger la salud de la población.

De acuerdo al parte informativo provincial sobre la situación epidemiológica del COVID-19 en la provincia de Formosa, en la última semana se realizaron 275 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, de los cuales dos resultaron positivos (índice de positividad de 0,7%).

Ambos cuadros positivos se registraron en Formosa Capital.

De este modo, hay dos casos positivos, se han registrado tres altas y no hay pacientes internados.

En cuanto a las llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico diario a pacientes con COVID-19, se puntualizó que fueron 12.

En ese sentido, los datos acumulados de la provincia desde el inicio de la pandemia al día de hoy son: 153.557 casos diagnosticados, 152.127 pacientes recuperados y 1351 fallecimientos por coronavirus



