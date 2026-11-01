Además de las alocuciones, hubo desfile cívico – militar.

Este martes 17 de noviembre, por la mañana, en la intersección de la avenida 25 de mayo y la calle Fontana, frente al monumento a San Martín, el gobernador de la Provincia, Gildo Insfrán, encabezó el acto oficial por el 66° aniversario de la Policía de Formosa.

Estuvo acompañado por el vicegobernador, Eber Solís; la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia María Fernández, el intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré, el jefe y subjefe de la Policía, comisario general Juan Moisés Villagra y comisario general Norberto Mauri, respectivamente.

Además, estuvieron presentes el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; otros titulares de las carteras del Poder Ejecutivo provincial, legisladores nacionales, jueces del Tribunal Electoral Permanente, representantes de entes descentralizados y concejales capitalino.

Contaron también con la presencia del jefe del Regimiento de Infantería Monte N°29, teniente coronel Luis Suárez, el jefe de la Policía de Chaco, comisario general retirado Fernando Javier romero, el subjefe de la Policía de Corrientes, comisario general Walter Darío Acebal, representantes de la Policía Nacional del Paraguay, de la Policía de Tucumán y de Salta, como así también integrantes de la plana mayor policial, jefes y personal subalterno con prestación de servicios en la ciudad y en situación de retiros, estudiantes del Instituto Superior de Formación Policial y Capacitación, invitados especiales y alumnos de diversas instituciones educativas.

Al inicio del acto, Insfrán saludó a la Agrupación “17 de noviembre” y, a los sones de la Banda de Música de la Policía, se entonaron el Himno Nacional Argentino y el Himno Marcha Formosa.

Luego el padre Vicente Espínola, realizó una invocación religiosa y la Banda ejecutó un toque de silencio.

Al finalizar, el jefe y subjefe de la fuerza provincial, entregaron un presente recordatorio al Gobernador.

Una Policía de cercanía

El primer orador fue el jefe de la Policía, comisario general Juan Moisés Villagra, quien al tomar la palabra, sostuvo que este 17 de noviembre “nos reúne para celebrar unidos, organizados y solidarios el 66° aniversario de la Policía de la provincia de Formosa”.

Seguidamente, invitó a los presentes y a quienes seguían la transmisión por la red de medios a ver un video que “demuestra el trabajo de seguridad como construcción colectiva y una policía de cercanía”.

En ese marco, Villagra retomó sus conceptos y aseveró que “la comunidad privilegia a la persona y sus necesidades” porque es “humanista, cristiano y respeta los derechos humanos”.

“La conducción policial valora y destaca la vocación de servicio de los oficiales y suboficiales de la fuerza que realizan la coordinación con todos los organismos del Estado provincial y federal y que llevan adelante los diferentes servicios preventivos y procedimientos policiales contra el crimen organizado, el narcomenudeo, el narcotráfico, el contrabando y el abigeato”, expuso.

Asimismo, pidió “honor y gloria a nuestros mártires camaradas caídos en cumplimiento del deber, cuyas ausencias nos duelen y a la vez nos llenan de orgullo” porque “son el ejemplo del amor extremo a la comunidad a la que servimos”.

“Gracias, queridos retirados y pensionadas por el legado que nos dejaron de trabajar siempre por el bien común y al servicio de la comunidad. Gracias a la familia del personal policial, sostén de confianza y amor que siempre está presente para apoyar y acompañar la carrera profesional”, continuó.

Y añadió: “Muchas gracias, señor gobernador, doctor Gildo Insfrán, porque mediante su gestión la seguridad pública adquirió el rango constitucional en la provincia y puso en valor el trabajo policial como una función social de servidores públicos; señor ministro de Gobierno, doctor Jorge Abel González, gracias por los lineamientos estratégicos y su acompañamiento permanente”.

Finalmente, el jefe de la fuerza provincial, agradeció a “mis camaradas policías en actividad y retirados, a quienes están presentes hoy aquí, a quienes están de servicio en toda la provincia, a quienes están de franco y a la familia policial toda”.

“Feliz aniversario Policía de Formosa. Que Dios y la Virgen del Carmen nos bendiga a todos. Bajo el amparo y protección de nuestro patrono San Miguel Arcángel”, cerró.

Al terminar, tomó la palabra el ministro de Gobierno, Jorge González; y, después, se entonaron las estrofas de la Marcha Policíal.

Finalmente, el jefe de la Agrupación “17 de noviembre”, director general de institutos policiales, comisario mayor Ramón Sergio Almirón solicitó autorización al Gobernador para dar inicio al pasaje de desfile cívico militar y, concretado el hecho, terminó el acto oficial.











