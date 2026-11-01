Se trata de “una fiesta que enaltece nuestra identidad y cultura”, dijo con orgullo el Vicegobernador, aseverando que este tipo de encuentros “fortalecen el sentido de pertenencia”.

El sábado 28, el vicegobernador Eber Solís se hizo presente en la XIII edición del Festival del Violín del Monte Formoseño, en la localidad de El Chorro, en el Departamento Ramón Lista.

Compartió con esa comunidad el evento, “una celebración que reúne a la comunidad y pone en valor la identidad cultural del Oeste formoseño, con la participación de artistas locales, regionales y nacionales que mantienen viva la música y las tradiciones de nuestra tierra”, expresó.

Y destacó que, “estos encuentros, que forman parte de nuestra cultura y fortalecen el sentido de pertenencia, son posibles gracias a las políticas públicas impulsadas por nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán”.

A través de ellos se “promueven la cultura, acompañan a nuestros artistas y garantizan espacios para que el pueblo pueda disfrutar, encontrarse y celebrar sus raíces”, enfatizó y felicitó “a toda la comunidad por mantener viva esta fiesta que nos representa y nos llena de orgullo”.

En el corazón del Oeste

En el marco de dicho Festival, hizo notar también “vivimos una hermosa jornada de doma y jineteada, compartiendo una de las expresiones más auténticas de nuestra identidad cultural”.

“Con la calidez y la hospitalidad de su gente, El Chorro vuelve a demostrar el orgullo de nuestras raíces y la fuerza de la cultura formoseña”, aseguró muy contento.







