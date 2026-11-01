En una de las más tradicionales cafeterías de la ciudad capital, como es “Il Viale”, se realizó la presentación de “Paisajes de Mi Tierra”, de Pablo Córdoba, quien fue invitado a exponer sus cuadros que retratan el esplendor de la naturaleza formoseña.

La primera edición de “La Ruta del Café” comenzó a vivirse en la ciudad de Formosa, donde la propuesta, que inició el viernes 27, se desarrollará hasta el 8 de diciembre, con 16 cafeterías. Se trata de una iniciativa que busca fortalecer el comercio local y la identidad formoseña.

El Gobierno de Formosa a través del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas y la Subsecretaría de Empleo generó esta política pública e invita a la comunidad a descubrir nuevos espacios, disfrutar de diferentes sabores y acceder a importantes premios y beneficios.

En ese contexto, el sábado 28, en la cafetería “Il Viale”, ubicada en el microcentro capitalino, más precisamente en la Avenida 25 de Mayo Nº 287, se integró a “La Ruta del Café”, con la exposición de cuadros y material audiovisual proyectado en las pantallas del fotógrafo Pablo Córdoba.

De esa manera, “Paisajes de Mi Tierra” se presentó en dicho local comercial mostrando los hermosos paisajes que alberga la provincia de Formosa. “Nos sumamos a esta propuesta”, expresó Córdoba muy contento por la invitación.

Mientras que Adriana Maggioni, responsable del tradicional negocio, junto a Carlos Reyes, su encargado, dijeron que esto “es espectacular” para los comercios, destacando así esta iniciativa que por primera vez se lleva adelante “teniendo muy buena aceptación del cliente”.

Acerca de la exposición, agregaron que se extenderá por dos semanas: “Está revolucionando a todo el local porque las imágenes son maravillosas”, reconocieron.

Por otro lado, “Choco Bau”, que es un alfajor artesanal elaborado en Formosa Capital, está participando también de este evento, según indicaron, marcando que de esa manera se da participación a los emprendedores locales.

Del mismo modo, se indicó que para este domingo 29 se incorporó a la grilla de propuestas en la cafetería un espacio de artesanías, revalorizando la cultura y las raíces formoseñas.



