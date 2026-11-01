Desde Salud instan a la población a efectivizar los cuidados preventivos, principalmente el lavado de manos frecuente, uso de alcohol en gel, no compartir mate, tereré, vasos y otros elementos de uso personal, mantener distancia con otras personas y los ambientes ventilados, además de tener las vacunas al día.

En la última semana, según se informó este domingo 29, de manera oficial, en el parte informativo provincial de COVID-19, se realizaron 2252 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 266 de ellos resultado positivo de coronavirus.

Se indicó además que el índice de positividad fue de 11, 8%. Los casos registrados se detallan a continuación: en Formosa Capital se detectaron 197, El Colorado nueve, Palo Santo ocho, la ciudad de Clorinda siete, San Martín Dos seis, al igual que Laguna Blanca.

Mientras que en Pirané fueron cinco los casos positivos, Comandante Fontana y General Mansilla registraron cuatro cada una; El Espinillo, Colonia Pastoril y Villafañe tuvieron tres casos.

Después, con dos diagnósticos están El Potrillo y Riacho He Hé y cierran con un solo caso las localidades de Las Lomitas, Ibarreta, Estanislao del Campo, Laguna Naineck, Misión Laishí, Villa Dos Trece y Villa Escolar.

Se notificó que en la provincia hay 309 casos activos, en tanto que 26 fueron las altas médicas que se registraron en la última semana, y sigue sin haber pacientes internados a causa de esta enfermedad.

El otro dato importante es que se efectuaron 870 llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico diario a pacientes con COVID-19.

Por último, en la actualización de los datos acumulados de la provincia, desde el inicio de la pandemia al día de hoy, se precisó que 153.901 son los casos diagnosticados hasta el momento.

Unos 152.164 pacientes se recuperaron satisfactoriamente de la enfermedad, mientras que hubo que lamentar 1351 fallecimientos por dicha enfermedad.



