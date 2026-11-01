Durante dos jornadas en la Casa de la Solidaridad y en distintos barrios, cientos de vecinos de la localidad y parajes aledaños accedieron a especialidades médicas, mamografías y también atención gratuita para mascotas.

Este miércoles 25, el vicegobernador de Formosa, Eber Solís, en la Casa de la Solidaridad de Las Lomitas, acompañó la entrega simbólica de anteojos recetados, coronando dos intensas jornadas de atención médica integral y gratuita destinadas a vecinos de la localidad y de parajes aledaños. El operativo integral se completó con la presencia de la Clínica Móvil de Atención para Mascotas, donde pudieron acceder gratuitamente a vacunación, desparasitación, castraciones y atención primaria.

Solís estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Humano, doctor Juan Carlos Atencia; los subsecretarios doctor Manuel Alberto Cáceres y doctora Elizabeth Orbegozo; además de dirigentes locales y equipos técnicos de distintos organismos provinciales.

Al hacer uso de la palabra, el vicegobernador Solís puso en valor la unidad de la comunidad lomitense y el alcance territorial del operativo, que incluyó especialidades como oftalmología, odontología, cardiología y obstetricia, junto al camión sanitario para mamografías y la Clínica Móvil para Mascotas.

“Aquí nos concentramos los criollos y los hermanos de las comunidades originarias de todas las zonas, demostrando que somos uno, sin distinción de credo ni de raza”, expresó y añadió que “lo único que nos identifica es el ser formoseño y querer estar todos los días un poquito mejor; de ese lado siempre nos van a encontrar”, afirmó Solís.

Por eso, señaló que “el gobernador Gildo Insfrán nos encargó que hagamos este operativo y no solo acá en Las Lomitas, sino a lo largo y ancho de nuestra provincia”

Asimismo, destacó el impacto concreto de la asistencia oftalmológica gratuita: “Solamente en estos dos días se están entregando más de 300 anteojos para lomitenses de comunidades originarias y del pueblo que hoy van a ver mejor”.

Y resaltó las diversas atenciones médicas brindadas como así también la asistencia pata mascotas, destacando que “es un esfuerzo muy grande que hace el Gobierno de la provincia y un compromiso enorme de todos los profesionales”.

Acompañar y garantizar derechos

El Vicegobernador contrastó la permanente presencia del Modelo Formoseño con las políticas de recorte aplicadas por el Gobierno nacional y replicadas por la actual gestión municipal, cuestionando a dirigentes locales que abandonaron las banderas del justicialismo para alinearse con el ajuste libertario.

Recordó que “teníamos aquí en Las Lomitas un intendente, que ahora es diputado nacional y el actual intendente, que se proclamaban todos los días ser peronistas y les fue muy bien y hoy se pasaron a la vereda del frente y están totalmente en contra de lo que proclama y de lo que dice el peronismo”.

En este sentido, lamentó que “uno no puede estar a favor de un gobierno que quita las pensiones, que todos los días trabaja en contra de los discapacitados, de los jubilados, de los trabajadores, de las PyMEs y de los productores”, recalcando que “nosotros nunca vamos a estar de ese lado”.

De este modo, aseguró que “mientras el Gobierno nacional recorta y se desentiende de las necesidades de la gente, en Formosa, con la conducción de nuestro gobernador Gildo Insfrán, seguimos estando cerca, escuchando y dando respuestas”.

En esa línea, ratificó la coherencia política del proyecto provincial: “Nosotros no podemos arriar nuestra bandera ni decir que un día estamos de un lado y al otro día del otro. Estamos en el mismo lugar de siempre, del lado de los lomitenses, porque para nosotros gobernar es cuidar, acompañar y garantizar derechos”.

Finalmente, Solís expresó un especial reconocimiento al personal de salud, del Instituto PAIPPA, del Instituto de Pensiones Sociales (IPS) y de todas las áreas intervinientes por su vocación de servicio: “Son trabajadores y trabajadoras que no solamente ponen sus conocimientos, sino también su amor para atender hasta el último lomitense que se acerca”.

“Cuando hay un Estado presente y equipos que trabajan en unidad por el pueblo, las respuestas llegan y la comunidad sabe que no está sola”, concluyó.



