Un total de 57 profesionales de la radiología comenzaron la instancia final de defensa de sus tesinas para alcanzar el título de grado de Licenciado/a en Producción de Bioimágenes. Este hito académico consolida el trabajo de la Extensión Áulica Formosa, creada a partir del convenio estratégico firmado entre el Gobierno de la Provincia de Formosa y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

El recorrido histórico de esta cohorte comenzó en septiembre de 2023, cuando la articulación entre el Gobierno de Formosa y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), permitió que los trabajadores locales del sistema de salud accedieran a una formación universitaria de grado sin tener que desarraigarse de su provincia y sin costo alguno para ellos. A lo largo de toda la carrera, los estudiantes desarrollaron su cursada en las instalaciones del Instituto Pedagógico Provincial (IPP), ubicado en sector norte de la ciudad capital.

Se debe recordar que en el último tiempo, se ha dotado de equipamiento de última generación a los hospitales de referencia en los distritos sanitarios como tomógrafos, ecógrafos, angiógrafos, equipos móviles de rayos x, etc., y no se puede pasar por alto el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia que es lo más moderno y avanzado en diagnóstico por imagen.

El trayecto formativo trascendió ampliamente las aulas para volcarse al servicio de la comunidad, las prácticas profesionalizantes se llevaron a cabo en nosocomios de la ciudad de Formosa protagonizando acciones territoriales y científicas que dejaron una huella en el sistema sanitario.

Con esta instancia de defensa de tesinas, 57 nuevos profesionales culminan un ciclo de esfuerzo y compromiso social que jerarquiza el recurso humano de la provincia y fortalece la calidad diagnóstica de la salud pública formoseña.











