Con stands informativos, la Dirección General de Género y Violencia Intrafamiliar acercó herramientas de prevención y orientación a las familias formoseñas este miércoles 25 de noviembre. Su titular, la comisario inspector Karina Flamant, destacó la red de 84 oficinas de género en toda la provincia y el trabajo articulado con el Estado.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Policía de la provincia de Formosa, a través de la Dirección General de Género y Violencia Intrafamiliar, llevó adelante este miércoles 25 una jornada de concientización y visibilización en el Paraíso de los Niños, de la ciudad capital.

La propuesta incluyó stands informativos de las distintas áreas de la institución y una dinámica participativa denominada “Hospital de Inmunización contra la Violencia de Género”, destinada a brindar orientación preventiva a vecinos y familias.

La directora general de Género y Violencia Intrafamiliar, comisario inspector Karina Flamant, al dialogar con AGENFOR, explicó que “es un día significativo y de lucha; por eso quisimos traer a la comunidad una temática diferente con el Hospital de Inmunización contra la Violencia de Género, algo simbólico donde las personas visitan los stands, reciben orientación y juntos trabajamos para tener una comunidad sin violencia”.

Asimismo, la funcionaria subrayó que “la Policía de la provincia es el primer escalón de respuesta inmediata en hechos de violencia de género y contamos con 84 oficinas de género y violencia intrafamiliar a lo largo y a lo ancho del territorio formoseño, donde las víctimas son atendidas en total reserva, con contención y orientación, trabajando en red con la Secretaría de la Mujer y otros estamentos de un Estado presente”.

Finalmente, Flamant detalló que “como auxiliares de la Justicia, contenemos a la víctima, procedemos a la aprehensión del agresor si corresponde y acompañamos con visitas periódicas y control de medidas cautelares, como las prohibiciones de acercamiento o el monitoreo mediante dispositivos duales geolocalizados, porque la mujer debe vivir libre y en una comunidad sin violencia”, concluyó.



