Martín Fierro Federal 2026: Formosa trajo una estatuilla con Enredados

El programa “Enredados” del canal Angaú Play se quedó con el Martín Fierro Federal en el rubro “Entretenimiento TV” durante la ceremonia de premiación de APTRA llevada a cabo el pasado sábado a la noche en el Hotel Internacional de Potrero de los Funes (San Luis)

La producción formoseña estuvo representada por Fredy Jojot y Luciana Quiñones, quienes dedicaron el reconocimiento: “a las cabezas del proyecto: Viviana Bravo y Alejandro Vallejo”

“Queremos compartirlo también con las personas, instituciones y organismos que hicieron posible que estemos viviendo una maravillosa noche, a los invitados y todos los que formaron parte del programa. ¡Viva la Cultura! ¡Viva Formosa! ¡Viva la Comunicación!, expresaron los representantes de “Enredados”.

Cabe destacar que es la cuarta estatuilla que llega a las manos del productor Alejandro Vallejo. Las anteriores correspondieron a las siguientes producciones: “Ñande Bichos” (Infantil TV. 2017), “Eureka Radio” (Cultural Educativo Radio. 2028) y “Alfa y Beto” (Infantil TV. 2017

Un gauchito bien federal

Esta edición de los Martín Fierro Federal que distinguió a las producciones provinciales 2025, reunió 112 nominaciones distribuidas en 36 categorías: 57 correspondieron a televisión y 55 a radio. Los candidatos llegaron desde distintos puntos de la Argentina para competir por los reconocimientos a programas agropecuarios, culturales, periodísticos, deportivos, infantiles y de entretenimiento, además de las categorías individuales.

La transmisión estuvo a cargo de Crónica TV, desde las 21, y la apertura de la ceremonia tuvo como protagonista al presidente de Aptra, Luis Ventura, quien ofreció la siguiente reflexión: “Miremos para adentro, miremos lo nuestro. Tenemos todas las riquezas y la sabiduría de tener medios en todas las provincias. Celebremos nuestro trabajo, nuestras provincias, nuestra gente”.

La cantante Patricia “Coki” Ramírez y el actor Diego Pérez fueron los encargados de conducir la gala, que duró tres horas. Entre las figuras invitadas estuvieron Juliana Scaglione, conocida como Furia por su participación en Gran Hermano; el actor Darío Lopilato y el diseñador Benito Fernández, entre otros. Los dos primeros incluso entregaron premios.

La ceremonia tuvo su cierre con la entrega de los Martín Fierro de Oro, los principales reconocimientos de la noche para televisión y radio, sin distinción de rubros. En televisión, la estatuilla fue para El avispero, de Tucumán, mientras que en radio el premio quedó en manos de La tarde de la 100, de Rosario.

Agradecimientos

En representación del equipo de Enredados y de Angau Play, el productor Alejandro Vallejo y la conductora Viviana Bravo dedicaron el flamante galardón a quienes formaron parte del staff durante las dos temporadas: Martín Suares, Gaby Sandoval, Isaac Rojas, Migue Rousseau, Marión Báez, Pampita Peralta, Gianella Martínez, Celeste García, Chula Meza, Silvia Romero, Tony Alarcón, Charly González, Luis Gómez y Angie Cabrera.

“También lo compartimos con nuestro querido dire y mentor, Marcelo Cuevas, al personal técnico: Alejandro Silguero, Fabricio Melian y Matias Cardozo, a todos los programas del canal, a todos los invitados e invitadas que tuvieron espacio en nuestro programa, a nuestros auspiciantes y por supuesto a nuestros fieles seguidores”

Finalmente, expresaron su gratitud hacia los siguientes funcionarios: ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez, ministra de Turismo, Silvia Segovia, senadora nacional, Teresa González y diputada provincial, Betty Lotto por hacer posible la participación de los representantes formoseños en la ceremonia de los Martín Fierro Federal 2026