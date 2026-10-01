La Policía intensificó los controles viales y detectó conductores alcoholizados

• El resultado de estos operativos también es posible gracias a la participación ciudadana

La fuerza provincial desplegó este fin de semana un amplio operativo de prevención y seguridad, que se tradujo en el fortalecimiento de los controles viales, garantizó el normal desarrollo de actividades deportivas y reforzó la presencia en toda la provincia.

En este contexto, efectivos de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) realizaron intensos controles de alcoholemia en puntos estratégicos de la capital y diferentes localidades del territorio provincial.

El operativo permitió controlar mediante pruebas de alcohotest a 67 personas y con alómetros a 2.146, de los cuales se labraron 143 actas de infracción y la detección de34 conductores con resultado positivo de alcoholemia. También se retiraron de circulación 17 motocicletas, un camión y se retuvieron 66 licencias de conducir, debido a infracciones graves contempladas en la Ley Nacional de Tránsito.

Como parte de una estrategia integral de prevención, durante la tarde del sábado se implementó un importante dispositivo de seguridad deportiva por el Torneo Federal “A”, disputado en el estadio “Sol de América”.

También se brindó cobertura de seguridad en el evento comunitario “Mercado Comunitario de Emprendedores Dulce o Truco” que se desarrolló durante la jornada del sábado y domingo en el predio Ferial Vuelta Fermosa.

Del mismo modo, en la ciudad capital se desplegaron efectivos policiales en inmediaciones de los distintos locales bailables, donde se movilizaron más de 13.000personas.

La presencia preventiva se mantuvo antes, durante y después de la finalización de las actividades, con el objetivo de garantizar la seguridad y el normal regreso de los asistentes a sus hogares.

Por otra parte, el domingo se brindó cobertura de seguridad en el marco de las elecciones del Instituto de Comunidades Aborígenes (I.C.A), en 139 establecimientos educativos habilitados como locales comiciales, tanto en la ciudad capital como en el interior, distribuidos estratégicamente según la ubicación geográfica de las distintas comunidades originarias existentes en el territorio. El dispositivo de seguridad y prevención se realizó antes, durante y tras concluido el Acto eleccionario, hasta el escrutinio definitivo.

Los operativos de seguridad ciudadana también se extendieron a zonas céntricas, barrios y diferentes puntos del territorio provincial, mediante recorridas preventivas, controles y presencia activa de los efectivos.

Estas acciones de los uniformados forman parte de las políticas permanentes de prevención y seguridad, orientadas a reducir los factores de riesgo y preservar la vida y los bienes de los integrantes de la comunidad.

La fuerza provincial valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, cuya participación responsable resulta fundamental para alcanzar resultados eficaces y fortalecer entre todos una comunidad más segura.