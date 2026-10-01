Sustraía cables de colectivos de la empresa Ciudad de Formosa y terminó preso

• El sujeto registraba pedido de captura en otra causa judicial por “Hurto”

Efectivos Subcomisaria Oficial Principal Gustavo Ramón Bini detuvieron a un hombre, de 37 años, al ser sorprendido cuando manipulaba y sustraía los cableados de colectivos estacionados en un predio ubicado en el barrio 12 de Octubre, perteneciente a la empresa Ciudad de Formosa.

El procedimiento se concretó este viernes, alrededor de las 22:45 horas, en inmediaciones de las calles Coronel Bogado y avenida 12 de Octubre, de esta ciudad.

Durante recorridas preventivas, los uniformados observaron al sujeto cuando manipulaba elementos de las unidades de transporte público estacionadas en el lugar.

Ante esta situación, los auxiliares de la justicia lo detuvieron y hallaron en su poder parte de los cables de los colectivos.

Al verificarse sus antecedentes, se estableció que el detenido registraba un pedido de captura vigente en otra causa judicial por “Hurto”.

Detenido y secuestro fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la justicia.

Por el hecho, se inició otra una causa por “Robo”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.











