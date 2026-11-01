Especialistas en dermatología brindaron recomendaciones sobre la importancia de la fotoprotección.

En el marco de la 33ª Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel, se realizó en el Museo Histórico Regional “Juan Pablo Duffard” la tercera edición del conversatorio “Cómo lo hacían nuestros abuelos”, una propuesta que busca concientizar sobre el cuidado de la piel y recuperar prácticas tradicionales de protección frente a la exposición solar.

La actividad, desarrollada durante la campaña nacional que se llevó a cabo del 16 al 20 de noviembre, contó con las disertaciones de las dermatólogas Tatiana Sosa y Jimena Sandoval, quienes brindaron información y recomendaciones sobre prevención y fotoprotección. Posteriormente, se presentó una muestra de indumentaria y elementos de protección física a cargo del diseñador Kevin González.

Al respecto, la directora de Patrimonio Socio Cultural, la profesora Graciela Buiatti, destacó la importancia de generar estos espacios de reflexión y concientización, donde se recuperan costumbres de generaciones anteriores vinculadas al cuidado personal.

En ese sentido, explicó que, además de preservar los bienes materiales, desde el área también se trabaja en el resguardo de la idiosincrasia, las tradiciones y las formas de vida de los antepasados. “Trabajamos no solamente el resguardo de todos los bienes patrimoniales, ya sean objetos, monumentos, fotografías y documentos, sino también cuidamos todo lo de nuestros abuelos, como la idiosincrasia, las costumbres, las tradiciones y la forma de vida. Y en este tema, ellos sabían cuidarse usando sombrero, sombrilla, camisas mangas largas, etcétera”, resaltó.

Por su parte, la doctora Sosa, profesional del Hospital Interdistrital Evita, señaló que esta tercera edición del conversatorio propone retomar aquellos hábitos de protección que utilizaban los abuelos, como paraguas, pañuelos, sombreros y ropa que cubra la piel.

Remarcó que el cuidado frente a la radiación ultravioleta no debe limitarse al uso de protector solar, sino que es necesario complementarlo con barreras físicas. Advirtió que en Formosa los niveles de radiación ultravioleta son elevados durante todo el año, por lo que resulta fundamental incorporar medidas de protección de manera permanente. “No alcanza solamente con el protector, debemos cuidarnos de todas las formas posibles”, enfatizó, al concluir.



