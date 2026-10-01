Malich aseguró que Formosa perdió más de 50 mil millones de pesos por fondos nacionales que no fueron transferidos

Cuestionó al Gobierno nacional por la falta de envío de recursos provenientes de impuestos con asignación específica y advirtió que esta situación impide avanzar con obras de infraestructura de gran envergadura.

El ministro de Planificación de la provincia, Daniel Malich, enfatizó que Formosa dejó de recibir más de 50 mil millones de pesos correspondientes a recursos nacionales provenientes de impuestos con asignación específica, principalmente del tributo a los combustibles líquidos. Según sostuvo, estos fondos no están siendo destinados a las obras de infraestructura previstas por la legislación vigente.

“A nivel nacional, fundamentalmente todos los recursos que tienen asignación específica, como el caso del impuesto a los combustibles líquidos, están siendo desviados en su uso específico que está establecido en la ley”, cuestionó el funcionario provincial en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Al ser consultado sobre el perjuicio económico para Formosa, Malich estimó que la pérdida supera los 50 mil millones de pesos solamente por este concepto, aunque aclaró que existen otros recursos nacionales que tampoco fueron transferidos a la provincia.

En ese contexto, explicó que el Gobierno provincial mantiene en ejecución un programa de obras públicas ajustado a las posibilidades presupuestarias actuales, priorizando aquellos proyectos que pueden financiarse con recursos propios.

“Nosotros tenemos un plan de trabajo que se está ejecutando en función de las capacidades y de la disponibilidad financiera”, señaló, y agregó que, siguiendo los lineamientos del gobernador Gildo Insfrán, se busca avanzar con obras de menor envergadura que resulten accesibles para las finanzas provinciales.

Sin embargo, advirtió que las principales dificultades se presentan en los proyectos de infraestructura de mayor magnitud, especialmente los vinculados con la red vial, que requieren inversiones considerablemente superiores.

“El problema está en que aquellas obras de infraestructura de mayor envergadura requieren fondos mucho mayores, por ejemplo aquellas obras viales que están hoy paralizadas”, expresó.

En ese sentido, remarcó que los recursos provenientes de los impuestos destinados a infraestructura vial deberían utilizarse precisamente para financiar esos trabajos, algo que, según denunció, actualmente no está ocurriendo.

Más de 53 obras afectadas

Malich recordó que, con la llegada de la actual administración nacional, la provincia inició conversaciones para definir la continuidad de más de 53 obras que se encontraban bajo convenios de financiamiento con Nación.

Entre los proyectos afectados mencionó la construcción de viviendas, algunas de las cuales pudieron finalizarse gracias a la decisión del Gobierno provincial de asumir su financiamiento.

Como ejemplo, citó las 80 viviendas de Laguna Blanca, cuyos trabajos habían quedado paralizados y posteriormente fueron retomados con recursos del Tesoro Provincial hasta concretar su entrega a las familias beneficiarias.

El ministro destacó que esta modalidad de intervención responde a la decisión del Ejecutivo formoseño de sostener determinadas obras consideradas prioritarias, pese a la falta de aportes nacionales.

Autovía paralizada

Por otra parte, el titular de Planificación de la provincia confirmó que continúa sin avances la obra de la autovía comprendida entre el Puente Blanco y la intersección de las rutas nacionales 11 y 81.

Según explicó el funcionario, el proyecto permanece prácticamente en las mismas condiciones en las que se encontraba cuando asumió el actual Gobierno nacional, pese a las conversaciones mantenidas para determinar la continuidad de las obras convenidas.

“Está en la misma situación que hace dos o tres años, cuando asume este Gobierno nacional”, indicó.



