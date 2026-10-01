Dos motocicletas recuperadas en distintos procedimientos preventivos y de investigación

• Una de ellos estaba vinculada a una causa de retención indebida en contexto de violencia de género, mientras que el otro registraba pedido de secuestro por hurto

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales y de la Comisaría Seccional Sexta recuperaron dos motocicletas en los barrios República Argentina y San Jorge de esta ciudad.

El primer procedimiento se llevó a cabo en el marco de una causa judicial caratulada como “Retención indebida”, registrada en la Comisaría Bernardino Rivadavia y con intervención de la Justicia provincial.

La investigación se inició a raíz de la denuncia radicada por una joven de 22 años, quien manifestó que su expareja le había sustraído una Motomel Blitz, de 110 cilindradas, en un hecho ocurrido en contexto de violencia de género.

De inmediato los integrantes de la Sección Robos y Hurtos realizaron entrevistas a vecinos y relevamientos en distintos sectores hasta que en la tarde del sábado último localizaron en el barrio República Argentina la moto con su sistema de seguridad activado.

El rodado fue secuestrado preventivamente mediante las actuaciones, con la intervención de personal de la Dirección General de Policía Científica – Delegación Circuito Cinco, que documentó fotográficamente el procedimiento.

Una vez finalizadas las diligencias, el rodado fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de las autoridades judiciales.

Por otra parte, alrededor de las 21:30 horas de este sábado, los efectivos de la Comisaría Seccional Sexta realizaban recorridas preventivas cuando un sereno de la empresa Cloronor se acercó y comentó que vio a un adolescente que deambulaba por el sector.

Al consultarle sobre su presencia, el joven manifestó que buscaba un lugar para pescar y que había tomado conocimiento de la existencia de una motocicleta abandonada en las inmediaciones.

Luego se inicó una búsqueda y encontraron, entre las malezas, una Zanella, modelo RX, sin dominio colocado, sin plásticos laterales y con la numeración del cuadro limada.

Al verificarse los registros policiales, se estableció que el rodado tenía pedido de secuestro en el marco de una causa judicial de la Comisaría Seccional Sexta, por un hecho de hurto, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

En el lugar intervino personal de la Dirección General de Policía Científica, que documentó el procedimiento y constató signos de violencia en el tambor de encendido y sobre el tanque de combustible, además del desgaste en la numeración del chasis.

Respecto al adolescente, fue entregado a su madre y ambos se retiraron del lugar.