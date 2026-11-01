La secretaria de la Mujer de Formosa remarcó la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y acercar los servicios de atención a las distintas localidades de la provincia.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, la secretaria de la Mujer de Formosa, la licenciada Patricia Hermosilla, destacó las políticas de prevención y las acciones territoriales que se llevan adelante para abordar las distintas formas de violencia por razones de género.

La funcionaria explicó que desde el organismo se trabaja para acercar a las localidades del interior los mismos servicios que se brindan en la ciudad capital, con el objetivo de garantizar el acceso a la atención y el acompañamiento ante problemáticas complejas y dolorosas.

En ese sentido, advirtió que la expresión más extrema de la violencia de género es el femicidio, una situación que no solamente termina con la vida de una mujer, sino que también afecta profundamente a las infancias, las familias y a toda la comunidad.

“Son muy importantes para nosotros los espacios de poder dialogar y difundir. Estamos absolutamente convencidos de que la prevención es una de las mejores herramientas para poder lograr esta tan anhelada erradicación”, expresó.

Asimismo, Hermosilla hizo hincapié en el concepto de igualdad sustantiva establecido en la Constitución Provincial, al señalar que implica alcanzar una igualdad efectiva entre varones y mujeres.

En esa línea, indicó que el lema elegido este año es “Construir igualdad, prevenir violencias”, una consigna que sintetiza el trabajo que se viene desarrollando desde hace años y que, según sostuvo, encontró un respaldo institucional en la reforma de la Constitución Provincial.

También destacó el rol del gobernador Gildo Insfrán en el fortalecimiento de las políticas públicas y las acciones territoriales, y señaló que los objetivos planteados requieren continuar construyendo herramientas y profundizando el trabajo en toda la provincia.

Finalmente, la secretaria de la Mujer insistió en que la prevención resulta fundamental para evitar situaciones extremas y lamentables. “Estamos construyendo esas herramientas, trabajando arduamente para poder alcanzar esos objetivos, donde la prevención es tan importante para no llegar a esas situaciones lamentables donde se pierden vidas”, concluyó.