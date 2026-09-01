El explorador llega al Teatro de la Ciudad

El famoso personaje vuelve- con su nuevo show- a Formosa para presentarse el miércoles 14 de octubre, a las 19, en el Auditorio “Teatro de la Ciudad”.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir vía on line a través de la plataforma www.norteticket.com y de manera personal en Grupo “Mozart”, sito en España 415, de lunes a jueves de 16:30 a 21 y viernes 18 a 20. (Abonan niños a partir de 1 año de edad)

Se trata de un exitoso espectáculo teatral infantil y musical protagonizado por el artista Rodrigo Esmella, diseñado para divertir a toda la familia con un recorrido lleno de aventuras, canciones populares, humor y enseñanzas

En esta oportunidad, El Explorador invita al público a emprender un viaje lleno de aventuras, música y emoción, recorriendo distintas historias y momentos a través de canciones súper conocidas que harán cantar y bailar a toda la familia. Será un recorrido especial para despertar el niño interior que todos los adultos llevan dentro, combinando humor, ternura y enseñanzas en un show dinámico y participativo.

Un show impresionante pensado para los más pequeños, pero también para compartir en familia, donde no faltarán las risas, la interacción y esos momentos que se transforman en recuerdos inolvidables.