Vecinos recuperaron más de 450 kilos de residuos en la maratón ambiental

Los equipos que participaron el sábado de la segunda edición de la maratón "Desafío Residuo Cero" recuperaron en total 451,64 kilos de residuos a lo largo de los cuatro kilómetros del circuito, según el informe final elaborado por el área técnica ambiental de la Municipalidad de Formosa.

La recolección demandó una hora y veinte minutos, desde la largada en Cruz y Circunvalación hasta el cierre sobre la colectora de la avenida Gendarmería Nacional. Puesto en otros términos, cada kilómetro recorrido dejó en promedio unos 113 kilos de material que hasta ese momento estaban dispersos en banquinas y espacios verdes.

Las cifras surgieron del control de las mesas fiscalizadoras, que pesaron lo entregado por cada grupo al llegar. Ese registro fue también el que definió a los tres equipos premiados, ya que la competencia, bajo la modalidad de plogging, tuvo en cuenta tanto el peso recogido como la velocidad de entrega.

Desde el área explicaron que el dato tiene un valor que va más allá de la competencia. Permite dimensionar cuánto residuo se acumula en un tramo acotado de la ciudad y sirve como referencia para las próximas acciones de limpieza y concientización, en una jornada que este año formó parte de la agenda de Octubre Urbano de ONU-Hábitat y contó con el aval de World Cleanup Day y Argentina Limpia.



