El sábado se realiza la primera Feria de la Carne en el Mercado

La Municipalidad de Formosa realizará el sábado 31 la primera Feria de la Carne, con precios promocionales para los vecinos. Será de 8 a 14 en el predio del Mercado Frutihortícola y participarán más de diez carnicerías de la ciudad, que ofrecerán combos y ofertas en cortes vacunos, de cerdo y de pollo, además de pescados de río y de mar.

Los 25 puestos permanentes del mercado también estarán abiertos, con frutas, verduras y hortalizas a precios especiales. La idea del intendente Jorge Jofré es que el vecino pueda recorrer distintos rubros en el mismo predio y comparar precios antes de comprar.

Alejandro García, coordinador del Mercado Frutihortícola, detalló: "Estamos hablando de una feria muy importante, en la que van a estar presentes más de diez carnicerías de nuestra ciudad con promociones, ofertas y combos de cortes vacunos, de cerdo y de pollo, y también pescados de río y de mar, a precios diferenciados y con productos de muy buena calidad".

"Es una iniciativa de nuestro intendente, el ingeniero Jofré, que hace meses viene tomando en cuenta la situación compleja que se vive en nuestra ciudad, donde el dinero no alcanza. Queremos que el vecino pueda acercarse a buscar precios, conocer los productos, encontrarse con todas las carnicerías que van a estar con sus ofertas y, a la vez, comprar lo que habitualmente se vende en el mercado", concluyó García.



