Subsidios energéticos: Nación actualizó bloques de consumo en zonas cálidas y muy cálidas

El Gobierno Nacional lo presenta como una muestra de federalismo y sensibilidad técnica ante el verano, mientras que la Defensoría del Pueblo, observa la medida como un “analgésico electoralista” ante las consecuencias del programa económico-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, la Secretaría de Energía mediante la Resolución Nº 300/2026, actualizó los bloques de consumo eléctrico subsidiado para los hogares ubicados en regiones de clima cálido y muy cálido en el marco del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). De esta manera, para las Zonas Cálidas: el tope de consumo bonificado es de 300 kWh mensuales durante la mayor parte del año, con un refuerzo que asciende a 370 kWh mensuales durante los meses de verano -diciembre, enero y febrero-, para las Zonas Muy Cálidas: el bloque con bonificación es de 500 kWh mensuales durante el periodo de mayor demanda -desde noviembre hasta abril-, para el resto del año -mayo a octubre-, el límite se fija en 300 kWh mensuales. Esta medida alcanza a 2.371.941 usuarios residenciales distribuidos en 15 provincias del Norte Grande y otras regiones del país: Formosa, Chaco, Catamarca, Corrientes, Santa Fe, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, San Juan y San Luis. El Ombudsman Provincial, recordó que Formosa y resto de las Provincias del Norte Grande, tuvieron un tope de subsidio nacional estacional de 650 kWh por mes durante los meses de verano -de noviembre a marzo- entre los años 2022 y principios de 2024, beneficio histórico gestionado por los gobernadores del Norte Grande ante la S.E. de la Nación que reconoció la realidad climática del NEA, donde las altas temperaturas disparan el consumo y no existe acceso a la red de gas natural. Al asumir Javier Milei, se modifican las políticas de subsidios y hasta marzo de 2024, se mantuvo el beneficio estacional de los 650 kWh para los usuarios de ingresos medios (N3) y bajos (N2), posteriormente a mediados de 2024 a 2025, se recortan los topes drásticamente a un esquema generalizado más bajo -fijando topes de 350 kWh para N2 y 250 kWh para N3-. Ante esta situación, el Gobierno Provincial del Dr. Gildo Insfrán, implementó el subsidio local "Esfuerzo Formoseño" para mitigar el impacto, cubriendo el Valor Agregado de Distribución (VAD) a los hogares que consumen hasta 700 kWh mensuales. Gialluca, señaló que, actualmente, “los usuarios residenciales viven una situación económica en la cual, juntan hasta las migas del suelo”, ya que, el costo de generación registra una suba superior al 2.000% y el de transporte energético se incrementó más de 6.800%. Por último, el VAD, es el único ítem regulado localmente y donde en nuestra provincia, no se incluyen impuestos provinciales ni tasas municipales, salvo el IVA. En este contexto, el Funcionario Provincial, criticó a la Resolución Nº 300/26, considerándola como insuficiente frente a los consumos reales en los hogares durante los meses de altas temperaturas, por lo que el tope estival de 500 kWh sigue quedando corto para los picos reales de demanda en provincias del NEA como Formosa, Chaco o Misiones. Señaló que, en pleno verano, con sensaciones térmicas que superan habitualmente los 50 °C, el uso de dos aires acondicionados de forma moderada arrastra el consumo residencial por encima de los 700 a 800 kWh mínimamente, con lo que, el usuario debe pagar todo el excedente como tarifa plena, esto es sin subsidio alguno, por lo que, reducir ese beneficio consolidando un tope de 500 kWh es visto como un ajuste encubierto que no contempla de forma integral las asimetrías estructurales del norte -como la falta de red de gas natural-. Por otra parte, la grosera caída del tope a 300 kWh de mayo a octubre genera rechazo en las provincias del norte, donde las temperaturas elevadas se extienden frecuentemente a meses como marzo, abril, septiembre y octubre y al fijar bloques tan bajos para esos meses intermedios, provoca saltos tarifarios abruptos ante cualquier "ola de calor fuera de temporada". Además, para ser beneficiario de los subsidios energéticos nacionales durante la temporada de verano -noviembre a abril 2026 – 2027- es obligatorio figurar en la base de datos oficial. Si ya se está inscripto en el antiguo RASE (Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos), los datos migran automáticamente, por lo que no se debe hacer ningún trámite nuevo. No obstante, siempre se aconseja ingresar para corroborar que la información esté actualizada. Si nunca se inscribió o fue beneficiario de planes que no se migraron directo (como el ex Programa Hogar o Tarifa Social de Gas de ANSES), se tiene que registrar obligatoriamente. El trámite se realiza en las siguientes plataformas y modalidades: Sitio web: argentina.gob.ar/subsidios o enlace directo al formulario: subsidios-energia.argentina.gob.ar, ofreciendo la Institución ante cualquier duda o inconveniente, concurrir a la misma o comunicarse a sus correos electrónicos denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar o a los números telefónicos 370 – 4436379 – 4436320 – 0800 444 1770.



