Una mujer fue detenida tras resistirse a un desalojo judicial y lesionar a un policía

• El procedimiento se realizó para dar cumplimiento a una medida dispuesta por el Tribunal de Familia

Uniformados de la Comisaría Seccional Octava detuvieron a una mujer de 46 años que se resistió al cumplimiento de una orden judicial de desalojo y agredió a una integrante de la fuerza policial, en el barrio Sagrado Corazón de esta ciudad.

El hecho ocurrió este viernes último, alrededor de las 14:30 horas, cuando los policías acudieron a un inmueble ubicado en la intersección de las calles Quinta Proyectada y Saavedra, con el objetivo de brindar colaboración a oficiales de Justicia que debían cumplir una medida dispuesta por el Tribunal de Familia del Poder Judicial.

Durante la intervención, una mujer que se encontraba en el lugar se opuso e intentó impedir el cumplimiento de la disposición. Ante esta situación, los uniformados intervinieron para garantizar la continuidad del procedimiento.

En esas circunstancias, la involucrada ofreció resistencia al accionar policial y lanzó varios cabezazos contra los uniformados. No conforme con eso, mordió en el hombro derecho a una agente que colaboraba con el operativo y le provocó lesiones.

Frente a esta situación, el personal policial controló a la mujer, quien fue detenida y trasladada hasta la dependencia policial; mientras se iniciaron las actuaciones por la agresión sufrida por la integrante de la fuerza.

Gracias a la intervención policial y al trabajo coordinado con los funcionarios judiciales, se cumplió con el desalojo y la restitución del inmueble a la beneficiaria de la medida, según lo ordenado por el Tribunal de Familia.