Tatané: Un motociclista falleció tras protagonizar un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 11

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1140, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta

Un hombre, de 61 años, que circulaba en una motocicleta Honda XR perdió la vida tras colisionar con un Fiat Cronos conducido por una mujer, en el lugar intervinieron personal de la Subcomisaría Tatané, dependiente de la Delegación Unidad Regional Uno y Policía Científica.

El hecho ocurrió este domingo, alrededor de las 17:20 horas, sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 1140 de la localidad de Tatané.

Al llegar al lugar del siniestro, los policías encontraron al motociclista tendido sobre la cinta asfáltica, inconsciente y solicitaron asistencia médica, acudiendo una enfermera quien constató el deceso del motociclista.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el conductor de la moto habría intentado atravesar la Ruta Nacional N° 11 de oeste a este desde un camino no habilitado, momento en que se produjo el impacto con el automóvil, que circulaba por la ruta en sentido norte-sur, hacia la localidad de Lucio V. Mansilla.

En el lugar se realizaron las actuaciones correspondientes con la intervención del personal de la Subcomisaría Tatané y de Policía Científica.

También intervino personal de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial quien realizó la prueba de alcoholemia a la conductora del automóvil quien arrojó resultado negativo.

El cuerpo de la víctima fue trasladado hasta morgue judicial del barrio San Antonio de esta ciudad, a los fines de realizar la autopsia y posterior entrega a los familiares para las exequias.

El caso fue puesto en conocimiento del Juez de Instrucción y Correccional N° 02 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, a cargo del Dr. Sergio Cañete, quien dispuso que se inicien las actuaciones judiciales correspondientes del caso.



