Día de la Lealtad: García ratificó el compromiso inquebrantable del pueblo formoseño con el Gobernador Gildo Insfrán

En una jornada teñida de mística doctrinal, profunda convicción combativa y multitudinaria presencia militante, el Peronismo de Formosa conmemoró un nuevo aniversario del Día de la Lealtad.

El acto central, desarrollado en un colmado Galpón G de la Costanera capitalina, estuvo encabezado por el Gobernador de la Provincia, Dr. Gildo Insfrán, en su doble carácter de Presidente del Partido Justicialista de Formosa y del Congreso Nacional Justicialista.

En ese marco de fervor militante, el Gobernador Insfrán dirigió un conmovedor mensaje a la multitud, dirigiéndose especialmente a las nuevas generaciones: “El Modelo Formoseño está germinando por y para ustedes”, afirmó, marcando la continuidad histórica del movimiento.

Entre las principales figuras que acompañaron la jornada, el Diputado Provincial Hugo “Cacho” García destacó el significado histórico de la gesta de 1945 y ratificó el compromiso inquebrantable del pueblo formoseño con su conductor.

"Un pueblo sin memoria no tiene futuro"

Al tomar la palabra, “Cacho” García evocó la gesta del 17 de octubre de 1945, remarcando la fuerza transformadora de la clase trabajadora:

“En 1945, sin la tecnología ni los medios masivos de hoy, más de un millón de almas acudieron al llamado de la Patria. Allí estuvieron las organizaciones sindicales y el pueblo trabajador, que comenzaba a conquistar derechos frente a patronales que hasta entonces desconocían las exigencias más básicas de la dignidad laboral”, recordó el legislador.

García enfatizó la figura del General Juan Domingo Perón al señalar que “desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón inició el verdadero proceso de organización nacional. Por eso, cuando la oligarquía intentó encarcelarlo, el pueblo no dudó en levantarse contra la injusticia para defender a quien les había devuelto la dignidad”.

“Los trabajadores y trabajadoras ganaron la Plaza de Mayo contra viento y marea, ausentándose de sus puestos de trabajo y jurando no moverse de allí hasta ver libre al General. Esa es la lealtad sagrada que hoy conmemoramos, y es la misma que hoy debemos reflexionar y ejercitar en Formosa, donde tenemos un conductor como el Doctor Gildo Insfrán, que nos ha dado todo por la felicidad de este pueblo”, aseveró.

El Modelo Formoseño como faro de resistencia y esperanza nacional

En otro tramo emotivo, el diputado provincial renovó la lealtad colectiva con la gestión provincial y el liderazgo estratégico de Insfrán:

“Hoy venimos a decirle a nuestro Gobernador que acá está este maravilloso pueblo presente, de pie y organizado. Este es un pueblo agradecido, que no olvida ni olvidará jamás todo lo que se ha construido en cada rincón de la provincia”.

“Por eso, más del 70 por ciento de los formoseños acompañan al Gobernador con absoluta lealtad, respeto y amor. Digan lo que digan las corporaciones o los sectores concentrados, como militantes estamos en la primera línea de batalla defendiendo el Modelo Formoseño”.

Finalmente, Hugo “Cacho” García proyectó el rol del PJ formoseño en el escenario nacional: “Nuestro conductor, nuestro Presidente del Partido Justicialista provincial y del Congreso Nacional Justicialista, va a liderar la construcción política necesaria para devolverle la esperanza a la Argentina, llegar nuevamente al Gobierno nacional y recuperar todos y cada uno de los derechos que le han arrebatado al pueblo argentino”, concluyó categórico.







