Seguridad Vial: La Policía retiró de la vía pública 10 caballos, 20 burros y 15 animales vacunos

• Las intervenciones se realizaron en las localidades de Laguna Yema, Ingeniero Juárez y Mariano Boedo

Efectivos policiales llevaron adelante distintos procedimientos preventivos que permitieron secuestrar animales que deambulaban sin custodia por calles y avenidas, lo que representaba un riesgo para la seguridad del tránsito.

En los últimos días, los integrantes de la Comisaría Laguna Yema realizaron patrullajes preventivos por distintos barrios de esa localidad y secuestraron ocho caballos que deambulaban sueltos por la vía pública.

Por otra parte, el personal de la Sección Policía Montada de Ingeniero Juárez intervino a pedido de la comisaría ante la presencia de otros dos equinos sueltos sobre la avenida Degen y calle Tucumán, en plena zona céntrica, que fueron capturados debido al peligro que representaban para conductores y peatones. Durante esa tarea, secuestraron otros 20 burros que también estaban en la vía pública.

A todo esto, policías de la Unidad Especial de Asuntos Rurales, Sección Mariano Boedo, detectaron 15 vacunos que circulaban sin la debida custodia en una zona urbana y transitada.

Tras las verificaciones, establecieron la procedencia de los animales y arriaron la tropa hasta el campo donde se encontraban bajo cuidado.

En todos los casos, se iniciaron las actuaciones contravencionales por los animales sueltos, con intervención del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de las respectivas localidades.